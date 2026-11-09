Antalya'nın Alanya ilçesi, Finlandiya turizm pazarında 40 yıllık rekorla 2026 sezonunu tamamladı. Finlandiyalı tur operatörü Aurinkomatkat'ın Alanya'ya taşıdığı yolcu sayısı son üç yılda yüzde 20, son bir yılda ise yüzde 3 arttı. Şirket, Alanya'yı dünya genelindeki en büyük üçüncü destinasyonu olarak açıkladı.

ALANYA, AURINKOMATKAT'IN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ DESTİNASYONU

İngiltere'de düzenlenen World Travel Market (WTM) Londra 2026 Turizm Fuarı'nda Alanya heyeti ile Aurinkomatkat Türkiye Kontrat Müdürü Johanna Oliveira bir araya geldi. Görüşmede Finlandiya pazarının 2026 yılı performansı, hava yolu bağlantıları ve gelecek sezonlara ilişkin iş birliği olanakları değerlendirildi.

Oliveira'nın paylaştığı bilgilere göre Alanya, şirketin dünya genelinde en fazla yolcu taşıdığı destinasyonlar arasında üçüncü sırada bulunuyor. Finlandiyalı turistlerin tercihlerinde ilçenin plajları, güvenlik koşulları, temizlik, hizmet kalitesi ve tatil maliyetlerinin belirleyici olduğu ifade edildi.

ÜÇ YILDA YÜZDE 20 BÜYÜME SAĞLANDI

Aurinkomatkat'ın Alanya ile 40 yıldır devam eden turizm iş birliği, 2026 yılında yolcu sayısı bakımından en yüksek seviyesine ulaştı. Şirketin açıkladığı verilere göre Alanya'ya taşınan yolcu sayısı 2025'e kıyasla yüzde 3 yükselirken son üç yıldaki toplam büyüme yüzde 20 olarak gerçekleşti.

Ancak açıklamada Alanya'ya taşınan toplam yolcu sayısının kaç kişiye ulaştığı belirtilmedi. Bu nedenle 40 yıllık rekor, Finlandiya'dan Alanya'ya gelen bütün turistleri değil, Aurinkomatkat'ın kendi operasyonlarındaki yolcu performansını ifade ediyor.

OTEL FİYATLARI ARTTI, TURİST TALEBİ GERİLEMEDİ

Finlandiya pazarındaki büyümenin öne çıkan yönlerinden biri de konaklama maliyetlerindeki yükselişe rağmen talebin korunması oldu. Oliveira'nın verdiği bilgilere göre Alanya'daki otel fiyatları 2026 sezonunda yüzde 7 artarken bu yükselişin tatilcilere yansıması yüzde 4 seviyesinde kaldı.

Otel maliyetleri ile tüketici fiyatları arasındaki üç puanlık fark, tur operatörünün açıkladığı fiyat değişimlerini ortaya koyuyor. Bununla birlikte söz konusu oranlar Alanya'daki bütün otellerin fiyat hareketlerini değil, şirketin değerlendirdiği turizm ürünlerini kapsıyor.

GAZİPAŞA-ALANYA HAVALİMANI REKORDA ÖNEMLİ ROL OYNADI

Finlandiya ile Alanya arasındaki doğrudan hava yolu bağlantıları, görüşmenin önemli gündem maddelerinden birini oluşturdu. Aurinkomatkat'ın yaz ve kış dönemlerinde Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na uçuş gerçekleştirdiğini belirten Oliveira, Helsinki-Gazipaşa hattında yaz sezonunda haftalık sefer sayısının beşe kadar yükseldiğini açıkladı.

Oliveira, şirketin hem yaz hem de kış sezonunda Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na uçuş düzenleyen tek tur operatörü olduğunu ifade etti. Finnair ile sürdürülen iş birliğinin, Finlandiyalı turistlerin Alanya'ya ulaşımında önemli avantaj sağladığı belirtildi.

Yıl boyunca devam eden hava yolu bağlantıları, Alanya'nın turizm faaliyetlerini yaz aylarının dışına taşıma hedefi açısından da önem taşıyor. Özellikle kış döneminde sürdürülen uçuşlar, konaklama işletmelerinin farklı sezonlarda uluslararası pazarlara erişimini destekliyor.

HAVALİMANININ GENEL YOLCU TRAFİĞİNDE FARKLI TABLO

Finlandiyalı tur operatörünün açıkladığı büyüme, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın genel yolcu istatistikleriyle karşılaştırıldığında önemli bir tablo ortaya koyuyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2026 yılı ocak-eylül verilerine göre Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda 730 bin 297 yolcu trafiği gerçekleşti. Bu sayı, 2025 yılının aynı dönemindeki 792 bin 849 yolcuya kıyasla yaklaşık yüzde 7,9 düşüş anlamına geliyor.

DHMİ verilerinde dış hat yolcu trafiği de 461 bin 713'ten 413 bin 413'e geriledi. Böylece havalimanının dış hatlarında yaklaşık yüzde 10,5 azalma yaşanırken Aurinkomatkat'ın Alanya operasyonunda yüzde 3 büyüme kaydedildi.

Bu karşılaştırma, Finlandiya pazarındaki olumlu performansın havalimanının bütün dış hatlarına aynı ölçüde yansımadığını gösteriyor. Ayrıca DHMİ istatistikleri gelen ve giden yolcu hareketlerini birlikte kapsadığından doğrudan bölgeye gelen turist sayısı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

2026'NIN İLK 10 AYINDA 822 BİN YOLCU

DHMİ'nin ekim ayı sonu verileri, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndaki toplam yolcu trafiğinin 822 bin 145'e ulaştığını ortaya koydu. Eylül sonundaki 730 bin 297 yolcu ile karşılaştırıldığında yalnızca ekim ayında 91 bin 848 yolcu hareketi gerçekleştiği hesaplanıyor.

Antalya Havalimanı ise aynı dönemde 34 milyon 837 bin 605 yolcuya hizmet verdi. Böylece Antalya ve Gazipaşa-Alanya havalimanlarının 2026 yılının ilk 10 ayındaki toplam yolcu trafiği 35 milyon 659 bin 750 oldu.

FİNLANDİYA PAZARINDA YENİ HEDEF: 12 AY TURİZM

WTM Londra 2026 kapsamındaki görüşmede Alanya heyeti, Aurinkomatkat'ın bölgeye yönelik yolcu kapasitesini artırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Taraflar, Finlandiya pazarındaki mevcut iş birliğinin gelecek yıllarda geliştirilmesi konusunda ortak yaklaşım ortaya koydu.

Alanya açısından gelecek dönemin temel gündemlerinden biri, Finlandiya'dan gelen turist hareketliliğinin kış aylarında da sürdürülmesi olacak. Aurinkomatkat ve Finnair ile yürütülen uçuş operasyonlarının devamlılığı, ilçenin 12 ay turizm hedefi bakımından önem taşıyor.

Finlandiya pazarındaki 40 yıllık rekor, Alanya'nın belirli uluslararası pazarlarda büyümeyi sürdürebildiğini gösterirken havalimanının genel yolcu trafiğindeki gerileme, farklı ülkelerden gelen talebin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.