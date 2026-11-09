Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca sürücüyü ilgilendiren kış lastiği uygulaması yeniden gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen düzenleme kapsamında, şehirler arası yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği kullanımı 15 Kasım Pazar günü zorunlu hale gelecek.

Geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemeyle daha önce dört ay olarak uygulanan zorunlu kış lastiği dönemi beş aya çıkarıldı. Böylece uygulamanın başlangıcı öne çekilirken bitiş tarihi de uzatıldı.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-2027 kış sezonunda zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 Pazar günü başlayacak ve 15 Nisan 2027 Perşembe günü sona erecek.

Beş ay boyunca şehirler arası kara yollarında ticari amaçla yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçların mevzuata uygun kış lastikleriyle trafiğe çıkması gerekecek.

Uygulama süresince emniyet ve jandarma ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirilecek.

HANGİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU?

Kış lastiği zorunluluğu, şehirler arası kara yollarında ticari taşımacılık yapan araçları kapsıyor.

Bu kapsamda otobüs, minibüs, kamyon, çekici ve kamyonet gibi ticari amaçla kullanılan araçların ilgili teknik şartlara uygun kış lastiği kullanması gerekiyor.

Özel otomobiller için ülke genelinde aynı kapsamda genel bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak valilikler, illerin iklim ve hava koşullarına göre ek düzenlemeler yapabiliyor.

Uzmanlar ise özellikle soğuk, karlı ve buzlu bölgelerde özel araç sürücülerinin de kış lastiği kullanmasını öneriyor.

ANTALYA VE ALANYA'DAKİ SÜRÜCÜLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Zorunlu kış lastiği uygulaması, Antalya ve Alanya'dan şehirler arası yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçları da kapsıyor.

Özellikle Alanya ve Antalya'dan Konya, Isparta, Burdur ve diğer illere sefer düzenleyen araçların kış şartlarına uygun lastiklerle yola çıkması gerekiyor.

Akdeniz kıyılarında hava sıcaklıkları yüksek seyretse de Toroslar üzerinden geçen kara yollarında kış aylarında kar yağışı, buzlanma ve don olayları görülebiliyor.

Bu nedenle ticari araç sürücülerinin yalnızca bulundukları ilçenin hava durumunu değil, seyahat edecekleri güzergâhtaki koşulları da dikkate almaları önem taşıyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI VAR MI?

Zorunlu kış lastiği uygulamasına uymayan ticari araç sürücülerine idari para cezası uygulanıyor.

Denetimler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yetkilendirdiği personel ile emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Ceza tutarları yürürlükteki mevzuat ve yeniden değerleme oranlarına göre değişebiliyor. Bu nedenle sürücüler açısından denetimin yapıldığı tarihte geçerli olan güncel ceza tutarı esas alınıyor.

KIŞ LASTİĞİ İÇİN KAR YAĞMASINI BEKLEMEYİN

Kış lastiği kullanımında yalnızca kar yağışı değil, hava sıcaklığı da önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

Hava sıcaklığının yaklaşık 7 derece ve altına düşmesiyle birlikte kış lastiklerinin kullanımı daha fazla önem kazanıyor.

Soğuk hava koşullarında yaz lastiklerinin yol tutuş özellikleri olumsuz etkilenebilirken, kış lastikleri özel kauçuk yapıları ve sırt desenleri sayesinde düşük sıcaklıklarda daha uygun performans sunuyor.

Özellikle ıslak, karlı ve buzlu yollarda doğru lastik kullanımı, aracın kontrolünün korunması ve frenleme güvenliği açısından önem taşıyor.

KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Sürücülerin kış lastiği seçiminde araç üreticisinin belirlediği ölçülere ve teknik özelliklere uygun ürünleri tercih etmesi gerekiyor.

Lastiklerin diş derinliği, üretim tarihi, fiziksel durumu ve uygun koşullarda saklanmış olması da güvenli sürüş açısından önem taşıyor.

Yıpranmış, çatlamış veya uygun koşullarda muhafaza edilmemiş lastikler, kış şartlarında beklenen performansı sağlayamayabiliyor.

Ayrıca kış mevsimi öncesinde fren sistemi, akü, antifriz ve sileceklerin kontrol edilmesi de sürüş güvenliğini artıran önlemler arasında bulunuyor.

SÜRÜCÜLER İÇİN SON TARİH 15 KASIM

Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına sayılı günler kalırken, ticari araç sahiplerinin lastik değişimlerini zamanında tamamlamaları gerekiyor.

15 Kasım'da başlayacak uygulama, 15 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek.

Yetkililer, sürücülerin hem trafik cezalarıyla karşılaşmamaları hem de kış koşullarında güvenli yolculuk yapabilmeleri için gerekli hazırlıkları önceden tamamlamalarının önemine dikkat çekiyor.