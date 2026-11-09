İstanbul'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında milyarlarca liralık para trafiği ortaya çıkarıldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladıkları değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

Soruşturma kapsamında belirlenen 25 şüphelinin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

2 MİLYAR 710 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin 2025-2026 yılları arasındaki finansal hareketleri mercek altına alındı.

İletişim kayıtları ve mali veriler üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde, şüphelilerle bağlantılı hesaplarda toplam 2 milyar 710 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Söz konusu hesapların yasa dışı bahis sitelerine para aktarılması ve bahis gelirlerinin farklı hesaplara yönlendirilmesi amacıyla kullanıldığı belirlendi.

BAŞKALARININ BANKA HESAPLARINI KULLANMIŞLAR

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de şüphelilerin para transferlerinde kullandıkları yöntem oldu.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, üçüncü kişilere ait banka hesaplarını, banka kartlarını, mobil bankacılık şifrelerini ve telefon hatlarını temin ettikleri ortaya çıkarıldı.

Bu yöntemle elde edilen hesaplar üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı para transferlerine aracılık edildiği belirlendi.

PARALARIN BİR KISMI KRİPTO VARLIKLARA ÇEVRİLDİ

Mali incelemelerde, temin edilen banka hesaplarında toplanan paraların daha sonra üst kasa olarak nitelendirilen hesaplara aktarıldığı tespit edildi.

Aktarılan paraların bir bölümünün ise kripto varlıklara dönüştürüldüğü belirlendi.

Soruşturma kapsamında bu finansal hareketlerin yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantısı incelendi.

25 ŞÜPHELİYE OPERASYON, 18 GÖZALTI

Elde edilen deliller doğrultusunda kimlikleri belirlenen 25 şüpheliye yönelik İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında yürütülen adli işlemler devam ediyor.