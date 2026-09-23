Olay, saat 18.15 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halinde olan motosikletten bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, motosikleti yol kenarında durdurarak araçtan uzaklaştı.

MOTOSİKLET KISA SÜREDE ALEVLERE TESLİM OLDU

Motosikletten yükselen dumanların ardından alevler çıkmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken motosiklet tamamen alevlere teslim oldu. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yanan motosiklete müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından motosiklette soğutma çalışması yapıldı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın nedeniyle motosiklette büyük çapta hasar meydana gelirken araç kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmezken, motosiklette çıkan yangının kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.