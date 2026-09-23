Şans Topu’nda bu haftanın kazanan numaraları 23, 32, 13, 19 ve 17 olurken, Şanslı Numara 13 olarak belirlendi.

Şans Topu kazanan numaralar

23 Eylül 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişte çıkan numaralar şöyle:

23 - 32 - 13 - 19 - 17

Şanslı Numara: 13

Büyük ikramiyenin tutarı ise 6.712.636 TL olarak duyuruldu. Çekilişin ardından vatandaşlar, kuponlarındaki numaraları kontrol etmeye başladı.

23 Eylül Şans Topu ikramiyesi

Şans Topu çekilişinin sonuçlarıyla birlikte ikramiye dağılımına ilişkin detaylar da merak ediliyor. Kupon sahipleri, belirlenen numaralar üzerinden kazanç durumlarını kontrol edebilecek.: Büyük ikramiye 6,7 milyon TL

23 Eylül 2026 Şans Topu çekilişinin sonuçları belli oldu. Çekilişte kazandıran numaralar 23, 32, 13, 19 ve 17, Şanslı Numara ise 13 olarak açıklandı. Büyük ikramiye tutarı 6 milyon 712 bin 636 TL oldu.

Şans oyunlarını takip edenlerin merakla beklediği Şans Topu çekilişi, 23 Eylül 2026 Çarşamba günü gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar açıklanırken, kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar sonuçlara yoğun ilgi gösterdi.

ŞANS TOPU KAZANAN NUMARALAR

23 Eylül 2026 tarihli Şans Topu çekilişinde kazandıran 5 numara şöyle sıralandı:

23 - 32 - 13 - 19 - 17

Şanslı Numara: 13

Çekiliş sonucunda büyük ikramiye tutarının ise 6.712.636 TL olduğu açıklandı.

BÜYÜK İKRAMİYE 6,7 MİLYON TL

Şans Topu çekilişinin ardından gözler ikramiye dağılımına çevrildi. Büyük ikramiyenin 6 milyon 712 bin 636 TL olduğu çekilişte, kupon sahipleri kazandıran numaralar üzerinden sonuçlarını kontrol etmeye başladı.

Şans Topu’nda ikramiye kazanabilmek için kupondaki numaraların çekilişte belirlenen sayılarla eşleşmesi gerekiyor. Kazanılan ikramiye miktarı ise doğru tahmin edilen sayı ve Şanslı Numara kombinasyonuna göre değişiklik gösteriyor.

23 Eylül Şans Topu çekilişine katılanlar, kuponlarını açıklanan 23, 32, 13, 19, 17 + 13 sonuçlarına göre kontrol edebilecek.