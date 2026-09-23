Portekiz Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, UEFA

Uluslar Ligi kapsamında oynayacakları Galler karşılaşması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli futbolcu, kariyer planlaması ve milli takımdaki geleceği hakkında net ifadeler kullandı. Özellikle 2028

Avrupa Şampiyonası'na katılıp katılmayacağı yönündeki sorulara, artık çok uzun vadeli düşünmediğini belirterek yanıt verdi.

HOCAM İHTİYAÇ DUYMAZSA BIRAKIRIM

Milli takımdaki varlığına dair eleştirilerin farkında olduğunu aktaran Ronaldo, teknik direktörün kendisine ihtiyaç duymadığı gün formayı bırakacağını vurguladı. Yıldız oyuncu, zamanı geldiğinde Portekiz Milli Takımı'ndan ayrılma konusunda herhangi bir tereddüt yaşamayacağını dile getirdi.

1000 GOL HEDEFİ İÇİN NE DEDİ?

Kariyerinde eşi benzeri görülmemiş istatistiklere ulaşan tecrübeli isim, 1000 gol barajını aşmayı amaçladığını ancak bunu psikolojik bir takıntı haline getirmediğini ifade etti. Bu rekoru UEFA

Uluslar Ligi şampiyonluğu ile taçlandırmak istediğini belirten oyuncu, tarihi 1000'inci golünü kulüp takımından ziyade milli formayla atmayı tercih edeceğinin altını çizdi.