Bingöl'ün Genç ilçesinde bulunan bir dağ karakolunda görev yapan Astsubay Adem Mert Altındaş'tan acı haber geldi. 2001 doğumlu genç astsubayın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Altındaş'ın vefat haberi, memleketi Denizli'de büyük üzüntüye neden oldu.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTIRILDI

Görev yaptığı karakolda hayatını kaybettiği bildirilen 25 yaşındaki Adem Mert Altındaş'ın vefat haberi, askeri yetkililer tarafından Denizli'deki ailesine iletildi.

Acı haberin ardından ailenin evine Türk bayrağı asılırken, yakınları ve komşuları taziye için bir araya geldi.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Genç astsubayın hangi nedenle yaşamını yitirdiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayın nasıl meydana geldiği konusunda da ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, ölüm nedenine ilişkin yetkili makamlardan yapılacak açıklama bekleniyor.

DENİZLİ'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Astsubay Adem Mert Altındaş için 4 Kasım Çarşamba günü Denizli'de cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

Altındaş'ın cenazesinin, öğle namazının ardından Pamukkale Üniversitesi Külliyesi'nde bulunan Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii'nden kaldırılarak Bozburun Mezarlığı'nda toprağa verilmesi planlandı.

Henüz 25 yaşında hayatını kaybeden Adem Mert Altındaş'ın vefatı, ailesi ve silah arkadaşları başta olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.