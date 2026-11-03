RESMİ projede yer almasına karşın hizmete girmeyen alanın depo olarak kullanıldığı iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken, vatandaşlar belediyenin yaptırım uygulayıp uygulamayacağını merak ediyor.

​Alanya’nın en işlek noktasında faaliyete girdiği günden bu yana tartışmaların odağında yer alan Uygun Center Alışveriş Merkezi, araç parkı krizinde yine başrolde. Özellikle 2026 turizm sezonunda tavan yapan kent içi trafik yoğunluğunu bir nebze olsun rahatlatması beklenen otopark tesisinin kapıları bu sezonda da sürücülere kapatıldı. Merkezdeki esnaf ve bölge sakinleri, projesinde açıkça yer alan bu tesisin bir an önce hizmete girmesini beklerken, ortaya atılan vahim iddialar tepkileri daha da artırdı.

​DEPO OLARAK MI KULLANILIYOR?

​Kamuoyuna yansıyan iddialara göre, yüzlerce aracın park edebileceği ve şehir içi ulaşımı rahatlatacak nitelikteki otopark alanı, alışveriş merkezi bünyesindeki bazı işletmeler tarafından depo olarak kullanılıyor. Projede kamusal kullanım ve araç parkı amacıyla yer alan alanın ticari depolama sahasına dönüştürüldüğü yönündeki söylentiler, bölge trafiğinde saatlerce yer arayan vatandaşların ve esnafın tepkisine yol açtı.

​BELEDİYENİN TALİMATLARI HİÇE Mİ SAYILDI?

​Alanya Belediyesi yetkilileri daha önce yaptıkları resmi açıklamalarda söz konusu otoparkın kısa süre içerisinde hizmete açılacağını duyurmuştu. Süreç kapsamında Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri merkezde teknik incelemelerde bulunmuş, tespit edilen aksaklıkların giderilmesi ve otoparkın derhal faaliyete geçirilmesi yönünde işletme yönetimine resmi talimat vermişti. Ancak gelinen son noktada verilen talimatlara ve tutulan raporlara rağmen otoparkın kapalı tutulmaya devam etmesi, "AVM yönetimi belediyeyi dikkate almıyor mu?" tartışmalarını beraberinde getirdi.

​HUKUKİ YAPTIRIMLAR YOLDA MI?

​Yapıldığı günden bu yana Alanya kamuoyunun gündeminden düşmeyen ve adeta yılan hikayesine dönen Uygun Center otopark krizi karşısında vatandaşlar net adımlar atılmasını istiyor. Kapılarını açtığı günden bu yana projeye uymayarak bölge trafiğini adeta kilitleyen merkeze karşı Alanya Belediyesi’nin bundan sonraki adımının ne olacağı merak konusu. Belediyenin söz konusu işletmeye ne tür hukuki ve idari yaptırımlar uygulayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi