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Güvenlik güçlerinin nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, vatandaşların özellikle şüpheli para taleplerine, sahte yatırım vaatlerine ve kimlik bilgilerini ele geçirmeye yönelik girişimlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Antalya'da kaç şüphelinin yakalandığına ilişkin ise il bazında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Operasyonların gerçekleştirildiği iller arasında Antalya da yer aldı. Çalışmaların Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Malatya, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van, Bayburt ve Yalova'da yürütüldüğü bildirildi.

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