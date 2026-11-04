Türkiye genelinde dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Antalya dahil 21 ilde yürütülen çalışmalarda, vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırdıkları iddia edilen şüpheliler güvenlik güçlerinin takibine alındı.
Operasyonlar kapsamında toplam 327 şüpheli yakalanırken, haklarında adli işlem başlatıldı.
ANTALYA DA OPERASYON DÜZENLENEN İLLER ARASINDA
Operasyonların gerçekleştirildiği iller arasında Antalya da yer aldı. Çalışmaların Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Malatya, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van, Bayburt ve Yalova'da yürütüldüğü bildirildi.
Antalya'da kaç şüphelinin yakalandığına ilişkin ise il bazında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
198 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonlarda gözaltına alınan 327 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 198'i tutuklanırken, 129'u hakkında adli kontrol kararı verildi.
DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE SÜRÜYOR
Güvenlik güçlerinin nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, vatandaşların özellikle şüpheli para taleplerine, sahte yatırım vaatlerine ve kimlik bilgilerini ele geçirmeye yönelik girişimlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.