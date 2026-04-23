​Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, yaptığı açıklamada Türkiye’nin uluslararası mutluluk ve duygu raporlarındaki gerileyişine dikkat çekti. 2025 yılı verilerine göre toplumun ciddi bir psikolojik çöküş içerisinde olduğunu ifade eden Sarıca, "Dünya Mutluluk Raporu’na göre Türkiye 147 ülke arasında 94. sırada yer alıyor. Küresel Duygular Raporu’nda ise negatif duyguların en yüksek, pozitif duyguların ise en düşük yaşandığı ülkelerin başındayız. Vatandaşımıza dün stres yaşadın mı diye soruluyor; aldığımız cevaplarla 144 ülke arasında streste dünya 5.’siyiz" dedi.

​​Pozitif duygular söz konusu olduğunda Türkiye’nin listenin en dibine demir attığını belirten Sarıca, halkın mutsuzluğunun istatistiklere yansıdığını şu sözlerle dile getirdi:

"İnsanlara 'Dün hiç gülümsedin mi?' diye soruyorlar. Türkiye 144 ülke içerisinde 144. sırada, yani en sonda. En az gülen, en az gülümseyen toplum haline geldik. Keyif alma oranında 142. sıradayız. Ülkeyi yönetenlere sesleniyorum; bu ülkeyi ne hale getirdiğinizin farkında mısınız? OECD’nin Daha İyi Yaşam Endeksi’nde 38 ülke arasında yine sonuncuyuz."

​GÜVEN DUYGUSU YOK OLDU

​Toplumdaki kutuplaşmanın ve yönetim dilinin insan ilişkilerini zedelediğini savunan Sarıca, çarpıcı bir güven araştırmasını paylaştı:

"Pew Research Center’ın 2025 araştırmasına göre, 'İnsanlara güvenilir mi?' sorusuna halkımızın sadece %14’ü 'Evet' diyor. %84’ü ise kimseye güvenmiyor. İsveç ve Hollanda’da bu oran tam tersi. Biz ne ara bu hale geldik? Her gün nefret dili konuşursanız, koltuk uğruna sürekli düşman ilan edip milleti korkutursanız toplum işte böyle çöker. Yazıktır, günahtır" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi