Uzmanların aktardığına göre, ev ortamında profesyonel antrenman deneyimi yaşamak isteyenler için en iyi 10 spor ekipmanı ve fiyatları detaylandırıldı. Spor eğitmenlerinin bizzat kullandığı ve tavsiye ettiği bu liste, kuvvet, esneklik ve denge odaklı çalışmaları daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

KUVVET VE DİRENÇ GELİŞTİREN ÜRÜNLER

Kas gruplarını zorlayarak güçlenmeyi sağlayan ekipmanların başında direnç lastikleri ve ağırlıklar geliyor. Ayşegül Saçı, Merve Kızılörenli, Meltem Karaağaç ve Burcu Uzun tarafından önerilen Join Meli el-ayak bilek ağırlığı, 2.600 liralık fiyatıyla pilates hareketlerinin zorluk derecesini artırıyor. Kalça ve bacak egzersizleri için Ertan Bedir, Emre Apaydın ve Meltem Karaağaç'ın tavsiye ettiği Decathlon Domyos direnç lastiği 850 liradan satışa sunulurken, sırt postürünü iyileştiren Adidas direnç tübülü ise 860 liralık etikete sahip.

Kısa sürede yüksek kalori harcamak isteyenler için Çağrı Ekmekçi, 2.920 lira değerindeki USR KB10 10

Kg Döküm Kettlebell ürününü öneriyor. Üst vücut çekiş kuvvetini artırmak amacıyla kapı çerçevesine monte edilebilen Voit kapı barfiksi ise Ertan Bedir'in listesinde 1.100 liralık fiyatıyla yer alıyor.

ESNEKLİK, DENGE VE MOBİLİTE İÇİN İDEAL SEÇENEKLER

Zemin çalışmalarının temel ihtiyacı olan Margami Doğal ve Kaymaz Mantar Yoga Matı, Meltem Fakabasmaz ve Alev Belviranlı'nın önerisiyle 5.250 liradan listeye giriyor. Denge koordinasyonu sağlamak için Merve Kızılörenli'nin vurguladığı 25 cm boyutundaki Join Meli pilates topu 450 liraya satılıyor. Doğru hizalanmayı destekleyen Margami yoga bloku 2.200 lira, omurgayı destekleyerek pozlarda derinleşmeyi sağlayan Decathlon Bloom LB7 125

Yoga Tekerleği ise 1.980 liralık fiyatıyla öne çıkıyor.

Antrenman sonrası kasları dinlendirmenin önemi de uzmanlarca vurgulanıyor. Çağrı Ekmekçi'nin tavsiye ettiği 3.200 liralık TriggerPoint The Grid Foam Roller köpük silindir, kendi kendine masaj imkanı sunarak kas gerginliğini azaltıyor.

EVDE ANTRENMAN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMANIN YOLLARI

Uzman değerlendirmelerine göre, evde spor yaparken sadece kasları yoran kuvvet egzersizlerine odaklanmak yerine, esneklik ve toparlanma süreçlerini destekleyen ekipmanların da rutine dahil edilmesi gerekiyor. Özellikle başlangıç seviyesindeki kullanıcıların, sakatlanma riskini en aza indirmek için yoga bloku gibi destekleyici ürünlerden faydalanması, antrenman sürdürülebilirliğini doğrudan artırıyor.