2026 FIFA

Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile karşılaşacak olan Norveç Milli Takımı, Fort Lauderdale'deki hazırlıklarında taktik gizliliği sağlamak amacıyla antrenman sahasını dış dünyaya kapattı. Inter Miami Stadyumu'nda gerçekleştirilen idmanda, rakiplerin bilgi sızdırmasını engellemek için saha çevresine siyah perdeler çekildi.

The Sun'ın aktardığına göre, Norveç Futbol Federasyonu yetkilileri sadece ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanın ardından sıkı güvenlik önlemlerini devreye soktu. Sürenin dolmasıyla birlikte İngiliz basın mensupları tesis dışına çıkarılırken, sahanın giriş kapıları ve dışarıdan görülebilecek tüm açık noktalar brandalarla örtüldü. Teknik direktör Stale Solbakken ve takım kaptanı Martin Odegaard'ın basın toplantısı düzenlediği odanın sahaya bakan pencereleri de tamamen kapatıldı.

İNGİLTERE DE BENZER ÖNLEMLER ALMIŞTI

Kritik çeyrek final mücadelesi öncesinde alınan bu tedbirler sadece Norveç ile sınırlı kalmadı. Rakip İngiltere'nin de turnuva boyunca olası taktik casusluklarına ve drone ile izlenme riskine karşı kendi idman sahasını koruma altına aldığı biliniyor. İngiliz ekibi, önceki turlarda da zaman zaman taktik çalışmalarını basına kapatarak stratejik hazırlıklarını gizli yürütmüştü.

MODERN FUTBOLDA TAKTİK GİZLİLİĞİN ÖNEMİ NEDİR?

Üst düzey turnuvaların eleme turlarında takımların duran top organizasyonları ve diziliş denemeleri maçın kaderini doğrudan belirliyor. Gelişen teknolojiyle birlikte drone kullanımının yaygınlaşması, milli takımları antrenman tesislerinde fiziksel engeller kullanmaya zorluyor. Siyah perde ve branda uygulamaları, modern futbolda taktiksel avantajı korumanın ve bilgi sızıntısını engellemenin standart bir prosedürü haline gelmiş durumda.