İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 34 il merkezli gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 293 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen zanlılardan 159'u tutuklanırken, soruşturmanın kapsamı mali verilerle gözler önüne serildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda hesap incelemeleri tamamlandı. Şüphelilerin banka hareketlerinde toplam 4,8 milyar liralık bir para trafiği saptandı. Hakim karşısına çıkan kişilerden 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin yasal işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

SUÇ ŞEBEKESİ NASIL ÇALIŞIYORDU?

Soruşturma verileri, şüphelilerin yasa dışı bahis oynatmanın yanı sıra suç gelirlerinin transferine de doğrudan aracılık ettiğini gösteriyor. Şebeke üyelerinin özellikle sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Bu tür sahte ilanlar genellikle kolay yoldan yüksek kazanç vaadiyle kurgulanırken, yetkililer kaynağı belirsiz sosyal medya reklamlarına karşı kamuoyunu uyarıyor.

İçişleri Bakanlığı, halkın emeğini ve güvenliğini hedef alan bu tarz organize suç örgütlerine karşı mücadelenin tavizsiz devam edeceğini vurguladı. Açıklamada ayrıca, dev operasyonun her aşamasında görev alan güvenlik güçleri, MASAK uzmanları ve yargı mensupları tebrik edildi.