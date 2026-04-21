HAFTA sonu eğlencesi için Next Level Illusion'ı tercih eden müzikseverler, gecenin erken saatlerinden itibaren mekanı doldurdu. Yoğun ilgi nedeniyle adım atacak yer kalmazken, Alanya'nın dört bir yanından gelen misafirler konser alanında uzun kuyruklar oluşturdu. Enerjisi yüksek kalabalık, daha ilk anlardan itibaren gecenin ne denli özel olacağının sinyallerini verdi.

HİTLER PEŞ PEŞE GELDİ

Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Rafet El Roman, sevilen şarkılarını art arda seslendirdi. Sanatçının dillere pelesenk olmuş parçalarına hayranları da hep bir ağızdan eşlik etti. Duygusal şarkılarda romantik anlar yaşanırken, hareketli parçalarla tempo zirveye çıktı. Performansı boyunca seyircisiyle sık sık iletişim kuran sanatçı, sahnedeki samimiyetiyle de büyük beğeni topladı.

SAHNE ŞOVU BÜYÜLEDİ

Gecede sadece müzik değil, sahne ışıkları ve görsel şovlar da dikkat çekti. Mekanın özel olarak hazırladığı sahne tasarımı ve ışık oyunları, konserin atmosferini daha da etkileyici hale getirdi. Katılımcılar, hem müziğin hem de görsel şölenin tadını doyasıya çıkardı.

EĞLENCE HİÇ BİTMEDİ

Konserin ardından DJ performansıyla eğlence hız kesmeden devam etti. Gece boyunca dans eden misafirler, hafta sonunun keyfini doyasıya yaşadı. Next Level Illusion, bir kez daha Alanya gece hayatının nabzını tutan mekanlardan biri olduğunu kanıtladı. Cemali AYDINOĞLU