2026 FIFA Dünya Kupası'nda İran ile Yeni Zelanda'nın karşı karşıya geldiği mücadele, sahadaki oyundan çok yayın sırasında yaşanan bir hata nedeniyle konuşuldu. TRT 1'den canlı yayınlanan karşılaşmanın ilk bölümünde spiker Murat Ekrem Çimen'in iki takımı birbirine karıştırdığı anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında İran'ın geliştirdiği ataklar Yeni Zelanda hücumu, Yeni Zelanda'nın pozisyonları ise İran atağı olarak aktarıldı. Ekran başındaki futbolseverler durumu kısa sürede fark ederek sosyal medya platformlarında paylaşım yapmaya başladı.

İran Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Mehdi Taremi'nin yakın planda ekrana gelmesinin ardından hatanın fark edildiği görüldü. Bunun üzerine anlatım düzeltilirken, yaşanan karışıklık sosyal medyada günün en çok konuşulan spor olaylarından biri haline geldi.

X başta olmak üzere çeşitli platformlarda çok sayıda kullanıcı yayın hatasına tepki gösterdi. Bazı futbolseverler karşılaşmanın ilk bölümünün "ezbere anlatıldığı" yönünde eleştirilerde bulunurken, bazı kullanıcılar da mizahi paylaşımlarla yaşananları gündeme taşıdı.

Öte yandan bazı sosyal medya hesaplarında Murat Ekrem Çimen'in Dünya Kupası yayın kadrosundan çıkarıldığı yönünde iddialar paylaşıldı. Ancak bu konuda TRT tarafından yapılmış resmi bir açıklamaya rastlanmadı. Bu nedenle söz konusu iddianın bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadığı görülüyor.