Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, pastaneden alışveriş yapan Mehmet Kadir Ergenci silahlı saldırıya uğradı. Yaşar Uçar Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, şüpheli şahıs olay yerinden kaçarken yaralı Ergenci tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, saat 18.30 sıralarında yaş pasta aldıktan sonra aracına yönelen Ergenci, kendisini takip eden A.B'nin hedefi oldu. Arkadan yaklaşan şüpheli, tabancasıyla Ergenci'nin bacağına ateş etti. Vurulmasına rağmen saldırganın üzerine yürümeye çalışan mağdur, yere düştükten sonra şüphelinin dönerek ikinci kez ateş etmesiyle karşı karşıya kaldı.

Olay anında araçta bekleyen Ergenci'nin eşi, hızla inerek ara sokağa kaçan saldırganın peşine düştü. Şüphelinin izini kaybettirmesi üzerine çevredeki vatandaşlardan yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı saldırı saniye saniye çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kayıtlarında, mağdurun yere düştüğü esnada çevredeki başka bir araçta bulunan çocukların korkarak kaçıştığı anlar da yer aldı.

HUSUMET İDDİASI VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Emniyet kaynaklarının aktardığına göre, saldırgan ile mağdur arasında önceden süregelen bir husumet bulunuyor. Sokak ortasında yaşanan bu tür olaylarda, güvenlik kamerası kayıtları şüphelilerin kaçış güzergahlarının tespit edilmesinde kritik rol oynuyor. Polis ekipleri, kimliği belirlenen A.B'yi yakalamak için ilçe genelinde geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürüyor.