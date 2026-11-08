Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün trafikte gerçekleştirdiği tehlikeli hareketler pahalıya mal oldu. Plakasız motosikletiyle seyir halindeyken akrobatik hareketler yapan ve havai fişek patlatan M.Y.A., bu anları kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı.

PLAKASIZ MOTOSİKLETLE TEHLİKELİ HAREKETLER YAPTI

İskenderun'da meydana gelen olayda M.Y.A., plakasız motosikletiyle trafikte ilerlediği sırada akrobatik hareketler gerçekleştirdi.

Sürücü, bununla da yetinmeyerek seyir halindeyken havai fişek patlattı.

Hem kendi güvenliğini hem de trafikteki diğer kişilerin güvenliğini tehlikeye atan sürücü, yaptığı hareketlerin görüntülerini sosyal medya hesabında yayımladı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI, POLİS HAREKETE GEÇTİ

Motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketlerini gösteren görüntüler üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerdeki sürücünün M.Y.A. olduğu belirlendi.

Kimliği tespit edilen motosiklet sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

271 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ekipleri tarafından yapılan işlemler kapsamında M.Y.A.'ya trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 271 bin lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu kapsamında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Böylece sosyal medyada paylaştığı tehlikeli motosiklet gösterisi, sürücüye ağır bir para cezası ve adli süreç olarak geri döndü.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATTI

Seyir halindeki motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapılması ve havai fişek kullanılması, trafikte bulunan diğer sürücüler ile yayalar açısından ciddi risk oluşturuyor.

İskenderun'daki olayda da sürücünün plakasız motosiklet kullanması ve gerçekleştirdiği tehlikeli hareketler nedeniyle polis ekipleri tarafından işlem yapıldı.