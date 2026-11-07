Van'dan gelen son dakika haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Özalp ilçesinde minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Çok sayıda can kaybının yaşandığı kaza, ilçeye bağlı Çalımlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

VAN'DA FECİ KAZA: 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen ilk bilgilere göre Van'ın Özalp ilçesinde seyir halindeki minibüs ile TIR, Çalımlı Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kazanın meydana geliş nedeni ve araçların hangi istikamette ilerlediğine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralıların sağlık durumları ve kimliklerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri hakkında da şu ana kadar ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.