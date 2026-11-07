Mersin'de bir makarna fabrikasında meydana gelen iş kazasında 21 yaşındaki Aziz Erol hayatını kaybetti. Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde bulunan fabrikada çalışan genç işçi, bulgur kazanlarının bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen bir nedenle kazanın içine düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Aziz Erol'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

BULGUR KAZANINA DÜŞTÜ

Feci olay, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre fabrikada bulgur kazanlarının bulunduğu bölümde görev yapan Aziz Erol (21), çalışma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kazanın içine düştü.

Genç işçinin kazana nasıl düştüğü henüz netlik kazanmazken, olayın ardından yetkililere haber verildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine fabrikaya sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrollerde, bulgur kazanına düşen Aziz Erol'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Henüz 21 yaşında olan işçinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olayın ardından inceleme başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ TARSUS DEVLET HASTANESİ MORGUNA KALDIRILDI

Fabrikada hayatını kaybeden Aziz Erol'un cansız bedeni, gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç işçinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesine ilişkin yapılacak incelemeler önem taşıyor.

Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

İŞ KAZASIYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Aziz Erol'un hayatını kaybettiği iş kazasının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İnceleme kapsamında genç işçinin bulgur kazanına düşmesine neden olan koşulların belirlenmesi bekleniyor.

Fabrikadaki çalışma ortamı ve olayın meydana geliş şekline ilişkin henüz resmi bir değerlendirme paylaşılmadı.

21 YAŞINDAKİ İŞÇİNİN ÖLÜMÜ İŞ GÜVENLİĞİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Mersin'de yaşanan ölümcül iş kazası, üretim tesislerinde çalışanların güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Özellikle büyük üretim kazanlarının bulunduğu alanlarda çalışanların karşı karşıya kalabileceği riskler ve bu alanlarda uygulanması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri dikkat çekiyor.

Ancak Aziz Erol'un hayatını kaybettiği olayda herhangi bir güvenlik ihlali bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor.