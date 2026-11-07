Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. D-650 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Karakaş (60), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle refüjde bulunan bariyerlerin arasına düşerek sıkışan Karakaş, olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 60 yaşındaki adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Kaza, öğle saatlerinde Sakarya'nın Arifiye ilçesinden geçen D-650 kara yolunun Pamukova istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Karakaş'a, M.A. (32) yönetimindeki 34 NK 1281 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Karakaş, yolun orta bölümündeki refüjde bulunan bariyerlerin arasına düşerek sıkıştı.

Kazada ağır yaralanan Karakaş için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BARİYERLERİN ARASINA SIKIŞTI

Kazanın ardından olay yerine ulaşan ekipler, ağır yaralı İsmail Karakaş'ı kurtarmak için çalışma başlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, refüjdeki bariyerlerin arasında sıkışan Karakaş'ı bulunduğu yerden çıkardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalede Karakaş'ın durumunun ağır olduğu belirlendi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İsmail Karakaş, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Karakaş, burada doktorlar tarafından tedavi altına alındı.

Ancak 60 yaşındaki Karakaş, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karakaş'ın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kaza, D-650 kara yolunda yaşanan trafik kazalarının tehlikeli sonuçlarını bir kez daha gündeme getirdi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Ölümlü kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili işlem başlattı.

İsmail Karakaş'a çarpan 34 NK 1281 plakalı otomobilin sürücüsü M.A. (32), polis tarafından gözaltına alındı.

Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesine yönelik inceleme sürüyor.

D-650 KARA YOLUNDA CAN PAZARI

Sakarya'nın önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan D-650 kara yolunun Arifiye geçişinde meydana gelen kazada, ekiplerin müdahalesine rağmen acı son önlenemedi.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı İsmail Karakaş'ın bariyerlerin arasına sıkışması nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Kurtarma çalışmasının ardından hastaneye ulaştırılan Karakaş'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 60 yaşındaki İsmail Karakaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.