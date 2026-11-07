Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağış trafik kazasına neden oldu. Zonguldak-Ankara kara yolunun Gökgöl mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarptı. Araçta bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SAĞANAK YAĞIŞTA DİREKSİYON KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Kaza, saat 15.00 sıralarında Zonguldak-Ankara kara yolunun Gökgöl mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, T.D. (48) yönetimindeki 34 DVR 618 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü ve beraberindeki 3 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

AYNI AİLEDEN 1'İ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü T.D. (48) ile araçta bulunan N.D. (47), S.D. (22) ve S.D. (8) yaralandı.

Yaralılara olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YOLA DÖKÜLEN YAĞ İÇİN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Kazanın ardından kara yolunda yeni bir tehlike ortaya çıktı. Otomobilden yola dökülen yağ, güzergâhı kullanan diğer sürücüler açısından risk oluşturdu.

Bunun üzerine Zonguldak Belediyesi ekipleri bölgeye gelerek temizlik ve güvenlik çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, yol yüzeyindeki yağın kayganlığa neden olmasını önlemek amacıyla bölgeye talaş ve kum döktü.

Çalışmalarla birlikte aynı noktada başka kazaların yaşanmasının önüne geçilmesi amaçlandı.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza ve sonrasında gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle Zonguldak-Ankara kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Polis ekipleri, sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak yönlendirdi.

Belediye ekiplerinin yola dökülen yağ nedeniyle gerçekleştirdiği çalışmalar sırasında da bölgede güvenlik önlemleri alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazanın oluş şekli ve sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesine neden olan koşullar inceleme kapsamında değerlendirilecek.