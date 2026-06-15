Televizyon ekranlarında Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl rolüyle bilinen 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem, saat 12.00 sıralarında evinde hayatını kaybetti. Doğum gününü bir gün önce kutlayan genç oyuncunun ani vefatı sanat camiasında geniş yankı buldu.

Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ölüm nedenine ilişkin ilk bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Gökkoyun'un bildirdiğine göre, olay oyuncunun kendi evinde annesiyle birlikte bulunduğu esnada meydana geldi. Avukat Gökkoyun, "İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

ECE İRTEM KİMDİR VE KARİYERİ NASIL BAŞLADI?

14.06.1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Ece İrtem, akademik sanat eğitimini İzmir'de tamamladı. Yaşar Üniversitesi Opera ve Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında üçüncülük derecesiyle mezun oldu. Eğitim sürecinde İzmir Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Aytül Büyüksaraç, Levent Gündüz, Paolo Susanni, Esra Mamaç ve Anna Chubuchenko gibi uluslararası alanda tanınan sanatçılarla çalışma fırsatı buldu.

İlkokul yıllarında lisanslı koşuculuk yapan İrtem, aynı dönemde okul piyesleri için yazdığı skeçlerle tiyatro sahnesine adım attı. İstanbul'a yerleşmesinin ardından 2014-2015 yılları arasında Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde profesyonel oyunculuk eğitimi aldı. Bu süreçte Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar ve Tolga Çiftçi gibi tecrübeli isimlerden dersler aldı. Soruşturma süreci devam ederken, otopsi raporunun tamamlanmasının ardından kamuoyuna yeni bir bilgilendirme yapılacağı belirtildi.