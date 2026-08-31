Vergi daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçların taksitlendirilmesi amacıyla başlatılan yapılandırma sürecinde sona gelindi. Borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2026

Pazartesi günü olarak belirlendi.

Resmi kurumlardan yapılan açıklamalara göre, vatandaşlara mali durumlarına uygun olarak 12, 36, 48 ve 72 aya kadar taksit imkanı tanınıyor. Düzenleme kapsamında yıllık tecil faizi oranı ise yüzde 39 seviyesinden yüzde 29'a düşürülerek ödeme kolaylığı sağlanıyor.

HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA YER ALIYOR?

Uygulamadan 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş kamu borçları için yararlanılabiliyor. Gelir ve kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), harçlar, trafik idari para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları bu kapsama dahil ediliyor.

SGK tarafında ise işçi çalıştıran işverenler ile Bağ-Kur sigortalılarının Haziran 2026 ve öncesi dönemlerine ait prim borçları yapılandırılabiliyor. Ayrıca 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezaları da sistem üzerinden taksitlendirilebiliyor.

BAŞVURU SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre başvurular dijital kanallar, posta yolu veya vergi dairelerinden şahsen yapılabiliyor. Son gün yaşanabilecek fiziksel yoğunluk nedeniyle vatandaşların işlemlerini Dijital Vergi Dairesi üzerinden tamamlaması büyük ölçüde zaman kazandırıyor.

Taksit sayısının belirlenmesinde borcun türü ve başvuranın mali durumu belirleyici oluyor. Özellikle 16 Haziran itibarıyla faal mükellef kaydı bulunan ve bilanço esasına veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin likidite oranları değerlendirmeye alınarak ödeme planları oluşturuluyor.