Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Galatasaray, forvet bölgesi için rotasını Deniz Gül’e çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetimin bir süredir temas halinde olduğu Porto ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği ve tarafların prensipte anlaşma sağladığı ifade edildi.

SAĞLIK KONTROLLERİ İÇİN SEYAHAT EDECEK

Transfer sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde Deniz Gül’ün pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi işlemleri tamamlamak üzere seyahat etmesi bekleniyor. Sağlık kontrollerinin ardından transferle ilgili son prosedürlerin tamamlanması bekleniyor.

BONSERVİS BEDELİ 11 MİLYON EURO

Galatasaray’ın Deniz Gül transferi için Porto’ya 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Sarı-kırmızılıların anlaşmanın son detaylarını tamamlamasının ardından transferi resmen duyurması bekleniyor.

120 MAÇTA 26 GOL, 6 ASİST

Futbola İsveç’te başlayan Deniz Gül, kariyerinde sırasıyla Djursholm ve Hammarby formalarını giydi.

2024 yılında 4,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Porto’ya transfer olan milli futbolcu, son iki sezondur Portekiz ekibinin formasını giyiyordu.

Deniz Gül, kariyeri boyunca çıktığı 120 karşılaşmada 26 kez fileleri havalandırırken, takım arkadaşlarına 6 gol pası verdi.

Galatasaray’ın 11 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya hazırlandığı Deniz Gül transferinde artık resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.