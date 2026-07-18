Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında oyun kurucu pozisyonuna önemli bir takviye yaptı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Karadağlı deneyimli basketbolcu Nikola Ivanovic ile kesin anlaşma sağlandı.

AVRUPA DENEYİMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Kariyeri boyunca Avrupa'nın çeşitli liglerinde mücadele eden Ivanovic, geride kalan yıllarda üst düzey takımların formasını giydi. Karadağlı oyuncunun geçmişte görev aldığı ekipler arasında Buducnost VOLI, Crvena Zvezda, AEK Atina, Capo d'Orlando, Runa Basket ve son olarak İtalya temsilcisi Germani Brescia bulunuyor. Deneyimli ismin kariyer rotası, farklı basketbol ekollerine uyum sağlama kapasitesini gösteriyor.

TRANSFERİN TAKIMA KATKISI NE OLACAK?

Özellikle Crvena Zvezda ve Buducnost VOLI gibi EuroLeague ve EuroCup seviyesinde düzenli rekabet eden takımlardaki geçmişi, oyuncunun uluslararası maç tecrübesini ortaya koyuyor. Galatasaray'ın bu transfer hamlesi, takımın hem yerel ligdeki hem de Avrupa kupalarındaki hedefleri doğrultusunda arka alan rotasyonunu güçlendirme ve oyun aklını artırma adımı olarak öne çıkıyor.