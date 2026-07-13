ALANYA 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz hafta sonu görülen karar duruşmasında, Rus uyruklu 36 yaşındaki Andrey Makarov'un bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklar Konstantin N. (22) ile Kirill C. (28), Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı ekiplerince duruşma salonuna getirildi. Duruşmaya çevirmen, sanık avukatı ve öldürülen Andrey Makarov'un eşi katıldı.

ÖLDÜRÜLEN ANDREY KONSTANTİN'E BORÇ PARA VERMİŞ

Cumhuriyet savcısının hazırladığı mütalaada, sanık Konstantin ile maktul Andrey Makarov arasında para alışverişinden kaynaklanan bir anlaşmazlık bulunduğu belirtildi. Mütalaaya göre Andrey, Konstantin'e borç para verdi ve bu paranın kendisine kripto para olarak gönderilmesini istedi. Ancak paranın gönderilmemesi üzerine olay günü konuyu görüşmek amacıyla Konstantin'in bulunduğu adrese gitti. Savcılık mütalaasında, Konstantin'in yanına bıçak alarak diğer sanık Kirill C. ile birlikte aşağıya indiği, bu sırada Andrey'in elinde demir bir cisim bulunduğu, taraflar arasında kovalamaca, ardından arbede ve boğuşma yaşandığı ifade edildi. Sanıkların Andrey'e yumruk ve tekmelerle saldırdığı, daha sonra onu ağır yaralı halde bırakarak olay yerinden ayrıldığı, Andrey Makarov'un kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Sanıkların birbirlerini suçlayıcı ifadeler verdiği belirtilen mütalaada, kamera kayıtlarına göre Konstantin N. ile Kirill C'nin Andrey'i göğüs bölgesinden çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra yardım etmeden olay yerinden uzaklaştıkları ve "kasten öldürme" suçunu birlikte işlediklerinin anlaşıldığı ifade edildi.

SANIK KİRİLL: KONSTANTİN'İ DURDURMAYA ÇALIŞTIM

Sanık Kirill C, tercüman aracılığıyla verdiği savunmada, "Ben sadece Andrey'i sakinleştirmeye çalıştım. Konstantin'i durdurmaya çalıştım. Bıçağı nasıl aldığını görmedim. Benim Andrey ile herhangi bir husumetim ya da ona borcum yoktu. Anlaşmazlık Konstantin ile Andrey arasındaydı. Ben sadece oradaydım. Andrey bana saldırıyordu. Ona zarar vermek istemedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

KONSTANTİN: ÇOK PİŞMANIM VE ÜZGÜNÜM

Sanık Konstantin N. ise tercüman aracılığıyla yaptığı savunmada, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Bu olay nedeniyle çok pişmanım ve üzgünüm. Dosyadaki tüm delillerin değerlendirilmesini talep ediyorum. Andrey kendi isteğiyle evimize geldi. Yazışmalarında da bizi öldürmek istediğini söylüyordu. Biz kana susamış katiller değiliz, sadece kendimizi savunduk. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

SAVCI İKİ SANIK İÇİN MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı, dosyada bulunan deliller doğrultusunda sanıklar Kirill C. ve Konstantin N.'nin "kasten öldürme" suçunu işlediklerinin sabit olduğunu belirterek, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 81/1. maddesi uyarınca her iki sanığın da müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

TAHRİK İNDİRİMİYLE 18'ER YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanıkların eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiklerine hükmederek Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi kapsamında cezada indirime gitti. Buna göre iki sanık da ayrı ayrı 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 23 Temmuz 2025 tarihinde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi 209. Sokak'ta sabaha karşı meydana geldi. Rus uyruklu Andrey Makarov ile vatandaşları K.N. (22) ve K.C. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında sırtından bıçaklanan Andrey Makarov ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Makarov, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER JASAT TARAFINDAN YAKALANDI

Olayın ardından Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ile JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtları ve yapılan incelemeler sonucunda olaya karıştıkları belirlenen K.N. ve K.C., evlerinde gözaltına alındı. Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı'nda çevirmen eşliğinde ifadeleri alınan şüpheliler, daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi savcılıkta ifadeleri alınan iki Rus vatandaşı, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (Mehmet AL/ÖZEL HABER)