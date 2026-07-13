Alanya'nın Tepe yolunda meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsünün çarptığı otomobil şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Facia son anda önlendi

Edinilen ilk bilgilere göre, otobüsün çarptığı sırada otomobilin içinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Araçta yolcu ya da sürücünün bulunmaması sayesinde kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Şarampole yuvarlanarak ters dönen otomobilde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından araç kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

Kazanın şiddeti çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da hissedildi. Gürültü üzerine olay yerine koşan çevre sakinleri, otomobilin şarampolde ters döndüğünü görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kısa süreli panik yaşanırken, ekiplerin gelmesiyle birlikte bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Polis inceleme başlattı

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın meydana geliş şeklinin belirlenmesi için inceleme başlattı. Yolcu otobüsünün sürücüsünün ifadesine başvurulurken, çevrede bulunan güvenlik kameralarının da inceleneceği öğrenildi.

Şarampole yuvarlanan otomobil, olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından vinç ve çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazanın ardından trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, aracın kaldırılmasıyla yol yeniden normale döndü.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik inceleme ve soruşturmanın ardından netlik kazanacağını bildirdi.