2026-2027 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, kamp programındaki ikinci hazırlık karşılaşmasında Katar'ın güçlü ekiplerinden Al Sadd SC ile kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer, sezon öncesi form durumunu test edeceği mücadelede teknik heyete önemli veriler sunmayı hedefliyor.

Maç ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor ile Al Sadd SC arasındaki hazırlık karşılaşması 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadele, Avusturya'nın Salzburg kenti yakınlarındaki Anif Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor-Al Sadd hazırlık maçı HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Yeni transferler sahne alabilir

Teknik heyetin, Al Sadd karşılaşmasında yeni transferlere ve genç oyunculara geniş süre vermesi bekleniyor. Karşılaşma, hem oyuncuların performansını değerlendirmek hem de yeni sezon öncesi takımın son durumunu görmek açısından önemli bir prova niteliği taşıyor.