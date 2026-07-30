​Alanya’nın Sapadere Mahallesi’nde başlayıp kuvvetli rüzgârın etkisiyle Fakırcalı Mahallesi’ne kadar sıçrayan orman yangını, bölgede büyük üzüntüye yol açtı. Yangının büyümesi nedeniyle bazı mahallelerde tedbir amaçlı tahliyeler gerçekleştirilirken, söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

​Yaşanan felaketle ilgili yazılı bir açıklama yapan Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, canlarını hiçe sayarak alevlerle mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü personeline, itfaiye ekiplerine, AFAD’a, jandarmaya, belediye çalışanlarına, gönüllülere ve destek veren tüm vatandaşlara şükranlarını sundu.​"ORMANLARIMIZ EN DEĞERLİ MİRASIMIZDIR"

​Yangınlardan çıkarılması gereken en önemli dersin afetlere karşı hazırlıklı olmak ve tedbirleri artırmak olduğunu vurgulayan Türkoğlu:

​"Ormanlarımız yalnızca ağaçlardan ibaret değildir; geleceğimiz, su kaynaklarımız, tarımımız, turizmimiz ve çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirastır. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızı resmi makamların uyarılarına uymaya, yangın bölgelerine izinsiz girmemeye ve en küçük duman ya da şüpheli durumu dahi yetkililere bildirmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

​En büyük temennilerinin can kaybı yaşanmadan yangının tamamen kontrol altına alınması olduğunu belirten Türkoğlu, yangından maddi zarar gören vatandaşların yaralarının bir an evvel sarılması temennisinde bulundu. Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanlığı olarak ihtiyaç duyulması halinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi