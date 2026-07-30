Gala TV için gerçekleştirilen program çekimlerinin ardından düzenlenen buluşmada, İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Genç Başkanı, aynı zamanda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Kongre Üyesi (Sicil No: 33366) ve İstanbul Kartalgücü Spor Kulübü yöneticisi Özgür Subaşı, Sevim Alın'a ismine özel hazırlanan formayı takdim etti.

Sponsorluğa teşekkür etti

Özgür Subaşı, yaptığı açıklamada Sevim Alın Güzellik Merkezi'nin Gala TV ve yayın yapacakları diğer platformlara verdiği destekten dolayı teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Gala TV ve yayın yapacağımız diğer kanallarda bizlere sponsor olan Sevim Alın Güzellik Merkezi'nin tanıtım videosunu yayınlayacağız. Sultangazi Sultançiftliği'nde hizmet veren Sevim Alın Güzellik Merkezi'ne, yanımızda oldukları ve verdikleri destek için çok değerli Sevim Alın Hanım'a teşekkür ediyoruz."