2024 yerel seçimlerinde CHP'den Döşemealtı Belediye Başkanı seçilen Menderes Dal, yaptığı yazılı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Uzun yıllardır CHP çatısı altında siyaset yaptığını belirten Dal, bundan sonraki siyasi mücadelesini Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti bünyesinde sürdüreceğini açıkladı.

1994 yılından bu yana partinin farklı kademelerinde çeşitli görevler üstlendiğini ifade eden Dal, aldığı istifa kararının kolay verilmiş bir karar olmadığını vurguladı. Açıklamasında, yıllarca emek verdiği partisinden ayrılmanın kendisi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Dal, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi süreçte demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesine farklı bir siyasi çatı altında devam etme kararı aldığını söyledi.

Yeni Parti saflarında siyaset yapacağını açıklayan Menderes Dal, ülkenin geleceği adına sorumluluk almaya devam edeceğini ifade ederek, kamu yararını önceleyen anlayışla çalışmalarını sürdüreceğini dile getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerine bağlılığının değişmeden devam edeceğini vurgulayan Dal, Döşemealtı Belediye Başkanı olarak vatandaşlara verdiği sözleri yerine getirmek için aynı kararlılık ve özveriyle görevini sürdüreceğini kaydetti.

Açıklamasında, ilçe halkına teşekkür etmeyi de ihmal etmeyen Dal, belediye hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini ve Döşemealtı'nın gelişimi için çalışmalarına aynı azim ve sorumluluk bilinciyle devam edeceğini ifade etti.