Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında adli süreç yeni ifadeler ve tutuklamalarla genişliyor. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu son kararlarla birlikte davadaki toplam tutuklu sayısı 8'e ulaşırken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya kamuoyunun da adalet beklentisiyle yakından takip ettiği davada, soruşturmanın seyri firari şüpheli Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş'ın beyanlarıyla farklı bir boyut kazandı. Doku ailesinin avukatına aktarılan iddialar, dönemin üst düzey kamu görevlilerinin yakınlarını işaret ediyor.

DOSYAYA GİREN YENİ İDDİALAR VE BEYANLAR

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan firari şüpheli Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş'ın dosyaya yansıyan görüşme kayıtları, cinayet şüphesini güçlendiren detaylar barındırıyor. Edinilen bilgilere göre Sidar Altaş, kardeşinin sorgu sürecinde dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel hakkında bazı beyanlarda bulunduğunu öne sürdü. İddialar arasında, Gülistan Doku'nun hamile kaldığı ve bu gerekçeyle silahla başından vurularak öldürüldüğü yönündeki ifadeler yer aldı.

AİLEDEN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Söz konusu gelişmelerin ardından Tunceli Adliyesi önünde bir açıklama yapan maktulün ablası Aygül Doku, avukatlarına ulaşan yeni bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Aygül Doku, şubat ayında gizli bir tanığın da benzer beyanlarda bulunduğunu hatırlattı. Kardeşinin Mustafa Türkay Sonel tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığı ve ardından vurulduğu yönündeki iddiaların kendilerini derinden sarstığını belirten Doku, Başsavcı Ebru Cansu'ya güvendiklerini duyurdu. Aile, tüm sorumluların adalete hesap vermesi için sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

ESKİ VALİNİN OĞLU VE KORUMASI SORGULANIYOR

Soruşturmanın mevcut aşamasında, haklarındaki iddialar nedeniyle adliyeye sevk edilen Mustafa Türkay Sonel ile dönemin valilik yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun ifade işlemlerinin devam ettiği aktarıldı. Öte yandan, aranan şüpheli Umut Altaş'ın mahkemeye çıkarılan babası Celal Altaş ve annesi Nurşen Arıkan'ın da önceki gün tutuklandığı açıklandı. Dosyaya eklenen yeni tanık beyanları ve tutuklamaların, hukuki sürecin kapsamını daha da genişletmesi bekleniyor.