CK Enerji ekipleri, çalışmaların başlangıç noktası olan Yangılı bölgesinde yoğun bir mesai harcıyor. Bu bölgedeki hatların tamamlanmasının ardından çalışmalar planlı bir şekilde diğer cadde ve sokaklara yayılacak.

​GÜÇLENDİRİLMİŞ KAPASİTE

Yeni elektrik hatlarının çekilmesiyle birlikte, bölgedeki enerji taşıma kapasitesi artırılacak. Bu durum özellikle yaz aylarında artan klima kullanımı gibi yüksek yüklenmelerde yaşanan voltaj düşüklüğü sorununa çözüm olacak. ​Sadece hatların yer altına alınmasıyla yetinilmeyerek, ihtiyaç duyulan tüm cadde ve sokaklarda yeni nesil aydınlatma sistemleri kurulacak.