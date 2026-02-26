CK Enerji ekipleri, çalışmaların başlangıç noktası olan Yangılı bölgesinde yoğun bir mesai harcıyor. Bu bölgedeki hatların tamamlanmasının ardından çalışmalar planlı bir şekilde diğer cadde ve sokaklara yayılacak.
GÜÇLENDİRİLMİŞ KAPASİTE
Yeni elektrik hatlarının çekilmesiyle birlikte, bölgedeki enerji taşıma kapasitesi artırılacak. Bu durum özellikle yaz aylarında artan klima kullanımı gibi yüksek yüklenmelerde yaşanan voltaj düşüklüğü sorununa çözüm olacak. Sadece hatların yer altına alınmasıyla yetinilmeyerek, ihtiyaç duyulan tüm cadde ve sokaklarda yeni nesil aydınlatma sistemleri kurulacak.
Kaynak: Haber Merkezi