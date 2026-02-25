İLK kez 1963 yılında "Marmara Turu" adıyla düzenlenen, 1965 yılında uluslararası statü kazanan ve 1966 yılında ise Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; Türk bisikletinin gelişiminde öncü bir rol üstlenerek nice bisiklet sporcusunun yetişmesine ilham olurken, bugün dünya bisikletinin en saygın organizasyonları arasında yer alıyor. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek yol bisikleti yarışı olan TUR, 61. yılında da UCI WorldTeam, ProTeam ve Continental Team kategorilerinde dünya bisikletinin güçlü takımlarını ve yükselen yıldızlarını bir araya getirerek dünya bisikletinin önemli aktörlerini ülkemizde ağırlayacak.

EGE'DEN AKDENİZ'E, ANADOLUNUN KALBİNE UZANAN YOLCULUK

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 61. yılında Ege'nin incisi İzmir'in gözde ilçesi Çeşme'den başlayarak Türkiye'nin farklı coğrafyalarını birbirine bağlayan benzersiz bir rota sunuyor. Aydın, Marmaris, Fethiye, Kemer ve Antalya üzerinden ilerleyen yarış, Ege'nin tarih ve doğayla iç içe yollarından Akdeniz'in eşsiz kıyılarına ve nihayet 3 Mayıs günü İç Anadolu'nun ve Türkiye'nin kalbi Başkent Ankara'ya uzanıyor. Bu rota, yalnızca sportif bir parkur değil; Türkiye'nin doğal zenginliğini, kültürel mirasını ve coğrafi çeşitliliğini milyonlarca izleyiciye ve uluslararası yayınlarla tüm dünyaya taşıyan güçlü bir anlatı niteliği taşıyor.

ÇEŞME'DEN ANKARA'YA 8 GÜN, 8 ETAP, 1021 KİLOMETRE

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan–3 Mayıs 2026 tarihleri arasında koşulacak parkuru; Çeşme, Aydın, Marmaris, Kıran, Fethiye, Patara, Kemer, Antalya, Feslikan ve Ankara start ve finiş noktalarıyla Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini kapsıyor. Çeşme'den başlayan yarış; Ege ve Akdeniz'in eşsiz doğasında zorlu etaplarla ilerlerken, büyük finalini Ankara'da yaparak başkentte bisiklet heyecanını zirveye çıkmayı hedefliyor.

61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Rotası:

1. Etap: 26 Nisan 2026 (Çeşme-Aydın 203,1 km)

2. Etap: 27 Nisan 2026 (Aydın-Marmaris 158,0 km)

3. Etap: 28 Nisan 2026 (Marmaris-Kıran 129,2 km)

4. Etap: 29 Nisan 2026 ( Marmaris-Fethiye 128,0 km)

5. Etap: 30 Nisan 2026 (Patara-Kemer 196,7 km)

6. Etap: 1 Mayıs 2026 (Antalya-Feslikan 130,0 km)

7. Etap: 2 Mayıs 2026 (Antalya-Antalya 149,5 km)

8. Etap: 3 Mayıs 2026 (Ankara-Ankara 105,1 km)

BAŞKENT ANKARA, CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU ROTASINDA

2026 yılında Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 61 yıllık tarihinde uzun bir aradan sonra Başkent Ankara'yı yeniden rotasına dahil ederek anlamlı bir yolculuğa imza atıyor. Organizasyona adını veren Cumhurbaşkanlığı makamı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun merkezinin bulunduğu Ankara, bu adımla birlikte TUR'un tarihsel ve kurumsal hafızasında özel bir konuma yerleşiyor. Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası'ndan, Gran Fondo organizasyonlarına, TBMM önünde sona eren kurtuluş yolu temalı bisiklet turlarına, ulusal ve uluslararası birçok bisiklet etkinliğine ev sahipliği yapan Ankara; Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere bisiklet stratejilerinin şekillendiği kurumlara ev sahipliği yapması ve güçlü altyapı yatırımlarıyla öne çıkıyor. Cumhuriyetin başkenti Ankara'nın TUR rotasına eklenmesi; Anıtkabir'den Birinci Meclis'e, Atatürk Orman Çiftliği'nden Cumhurbaşkanlığı'na, başkentin tarihi ve modern kent dokusuna uzanan simgesel durakların, milyonlarca izleyiciye tanıtılması için güçlü bir fırsat sunuyor. Ankara etabı, TUR'un ulusal bütünlüğünü pekiştirirken, başkentin tarihi ve kültürel dokusunu küresel vitrine taşıyan stratejik bir adım olarak öne çıkıyor.

TUR, 60+1 VİZYONU İLE BİSİKLETİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYOR

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Ankara'da sona ermesi, yalnızca bir etap finali değil; Türk bisikletinin geçmişi ile geleceği arasında kurulan sembolik bir köprü niteliği taşıyor. Bu kapsamda 3 Mayıs 2026 Pazar günü Ankara'da, Türkiye Bisiklet Federasyonu altyapı gelişim programı olan Bisiklet Parkı ve Bisiklet Okulu projesinin tanıtımı yapılacak. Program; çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesimi için bisikletin tabana yayılmasını hedefleyen, geleceğin bisikletçilerine yatırım niteliği taşıyan kalıcı bir miras olarak hayata geçirilecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun gelecek vizyonu; altyapıdan elit seviyeye uzanan, veriye dayalı yetenek taraması, uluslararası standartlarla uyumlu performans yönetimi ve sürdürülebilir sporcu gelişim modelleriyle şekilleniyor. Bu vizyonun en güçlü taşıyıcılarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yalnızca bir yarış değil; geçtiği her etapta gençlere, çocuklara ve yerel bisiklet topluluklarına ilham veren, Türk bisikletinin tabana yayılmasını destekleyen stratejik bir gelişim platformu olarak konumlanıyor. Ege'den Akdeniz'e, oradan İç Anadolu'nun kalbine uzanan TUR rotası; okul temelli taramalardan Sporcu Eğitim Merkezleri'ne, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri'nden UCI takımları yapılanmasına uzanan bütüncül sistemle birleşerek, geleceğin bisikletçilerinin keşfedilmesine ve yetiştirilmesine katkı sağlıyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yarattığı bu görünürlük ve ilham etkisi, Türk bisikletinin uluslararası rekabet gücünü kalıcı biçimde artırmayı hedefleyen uzun vadeli bir yatırım niteliği taşıyor.

2025'TE TARİHİ REKOR: KÜRESEL YAYIN VE İLETİŞİM GÜCÜ

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 60. yılında yalnızca sportif başarılarıyla değil, Türkiye'nin uluslararası tanıtımına sağladığı güçlü katkıyla da tarihi bir rekora imza attı. TUR 2025; 190 ülke ve bölgede, 848 milyon haneye ulaşarak Türkiye'nin spor, kültür, turizm ve yaşam tarzı değerlerini dünya vitrinine taşıdı. Yarış boyunca ekrana yansıyan şehirler, doğal güzellikler ve kültürel miras, bisiklet sporu aracılığıyla Türkiye'nin çok katmanlı hikâyesini küresel izleyiciyle buluşturdu. TRT Spor ve Eurosport başta olmak üzere 65 televizyon kanalı, 28 dijital platform ve uluslararası ajanslar aracılığıyla yayınlanan organizasyon, 429 saatlik yayın süresiyle dünya ekranlarında yer aldı. 60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, karasal ve dijital yayınların yanı sıra 30'a yakın havayolunun uçak içi eğlence sistemleri üzerinden de izleyicilerle buluşarak Türkiye'nin küresel görünürlüğünü daha da güçlendirdi.

SADECE BİR YARIŞ DEĞİL, TÜRKİYE'NİN TANITIM PLATFORMU

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yalnızca bir spor organizasyonu değil; Türkiye'nin eşsiz doğal güzelliklerini, kültürel mirasını ve saklı hazinelerini dünyaya tanıtan güçlü bir platform olma özelliği taşıyor. Sprint ve zirve finişleriyle her etapta farklı sportif özelliklere sahip bisikletçilerin öne çıktığı rota, TUR'un geçtiği her şehirde festival coşkusu yaşatırken, etaplardaki izleyiciler ve ekran başındaki milyonlarca spor tutkununu ortak bir heyecanda buluşturuyor.

DEV ORGANİZASYONUN GÜCÜ: SAHADAKİ TUR

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, sahadaki organizasyon gücüyle de dikkat çekiyor. Takımlar, medya temsilcileri, UCI ve UCI komiserleri, hakemler, gönüllüler ve sağlık ekipleri dâhil olmak üzere 1.000'in üzerinde görevli organizasyonda yer alıyor. 400'e yakın takım ekibi, güvenlik ve sağlık unsurları, 350'ye yakın araçtan oluşan konvoy, 80 kişilik TV çekim ekibi, 2 helikopter ve 1 uçakla desteklenen canlı yayın altyapısı sayesinde TUR, 8 gün boyunca hem sahada hem de dünya ekranlarında kesintisiz olarak takip ediliyor.

TUR, 60. YILINDA UNUTULMAZ YARIŞ HİKAYELERİNE İMZA ATTI

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 60. yılında, Akdeniz'den Ege'ye uzanan zorlu ve efsaneleşen rotalar, dünya bisikletinin en güçlü isimlerini kıran kırana bir mücadelede buluşturdu. Deniz seviyesinden dağ zirvelerine uzanan etaplarda, yağmurlu hava koşulları, uzun tırmanışlar ve teknik finişler, genel klasman mücadelesini son güne kadar taşıdı. Bu yüksek tempolu yarışta Hollandalı yıldız Wout Poels (XDS Astana), deneyimi, tırmanış gücü ve stratejik aklıyla rakiplerine üstünlük kurarak TUR 2025 genel klasman şampiyonu oldu. Poels'un tur boyunca sergilediği istikrarlı performans, yalnızca turkuaz mayoyu değil, aynı zamanda tırmanış etaplarında gösterdiği hakimiyetle kırmızı mayoyu da beraberinde getirdi. Bu şampiyonluk; Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, yalnızca görsel açıdan değil, sportif zorluk ve rekabet seviyesi bakımından da dünya bisikletinin en prestijli rotaları arasında yer aldığını bir kez daha ortaya koydu. TUR 2025'te yazılan bu hikaye hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz bir yarış destanı olarak hafızalara kazındı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu UCI Kategorileri ve ProSeries Bilgi Notu:

* 2006: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, UCI takviminde 2.2 kategorisinde yer aldı.

* 2008: Organizasyon, "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu" adıyla UCI takviminde 2.1 kategorisinde düzenlendi. Aynı yıl TRT ve Eurosport başta olmak üzere önemli spor kanallarında ilk kez canlı yayınlandı.

* 2010: TUR, UCI takviminde 2.HC (Hors Catégorie) seviyesine yükseldi. İstanbul zamana karşı etabıyla başlayan yarış, tüm etapları HD kalitesinde yayınlanan ilk TUR olma unvanını kazandı.

* 2017 – 2019: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, UCI WorldTour (2.UWT) kategorisinde düzenlendi.

* 2020: Dünya genelinde yaşanan Covid-19 pandemisi nedeniyle yarış düzenlenemedi.

* 2021 – 2022: UCI tarafından 2020 yılında hayata geçirilen ProSeries yapısı kapsamında TUR, ilk kez 2021 yılında UCI ProSeries (2.Pro) kategorisinde düzenlendi.

* 2023: Organizasyon, UCI takviminde 2.1 kategorisinde yer aldı.

* 2024 – 2025: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, UCI ProSeries kategorisinde gerçekleştirildi.

UCI PROSERIES HAKKINDA

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ProSeries kategorisi, yol bisikletinde WorldTour'un hemen altında konumlanan, yüksek sportif seviye ve uluslararası prestije sahip yarışlardan oluşur. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 30–35 yarışın yer aldığı bu kategori, elit takımlar ve üst düzey sporcular için önemli bir rekabet platformu sunar. Bu kategori, daha önce 2.HC (Hors Catégorie) olarak adlandırılan üst seviye yarışların yeniden yapılandırılmasıyla oluşturulmuştur. UCI ProSeries yarışları; WorldTeam, ProTeam ve Continental Team seviyesindeki takımların katılımına açıktır ve yüksek sportif rekabetin yanı sıra güçlü uluslararası yayın ve görünürlük imkânı sunar. Bu yönüyle ProSeries, WorldTour'a geçişin en önemli basamağı olarak kabul edilmektedir. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, UCI ProSeries takviminde yer alan ve Türkiye'nin bu kategorideki tek yol bisikleti yarışıdır. TUR; organizasyon kalitesi, zorlu parkuru, küresel yayın gücü ve uluslararası katılım düzeyiyle ProSeries'in öne çıkan yarışları arasında konumlanmaktadır. Bu yarışlarla aynı kategoride yer alan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Türkiye'yi dünya bisikletinin üst segment yarış liginde temsil eden stratejik bir organizasyon olarak öne çıkmaktadır. TBF BÜLTEN