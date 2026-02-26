​"5 GRAM ALTINDAN 1 GRAMIN ALTINA DÜŞTÜ"

​Başkan Sarıca, bayram ikramiyesinin yıllar içindeki değer kaybına dikkat çekerek şunları söyledi:

​"Emeklilerimizin ve sabit gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı geçim sıkıntısı her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır. Bayram ikramiyesi adı altında açıklanan 5 bin TL’lik tutar, bugün neredeyse 1 gram altın dahi alamayacak seviyededir. Emekli bayram ikramiyesinin ilk verilmeye başlandığı yıl olan 2018’de, bir emekli ikramiyesiyle tam 5 gram altın alınabiliyordu. Peki, bugün 5 bin TL ile ne kadar altın alabilirsiniz? Neredeyse 1 gram bile altın etmiyor. Bu rakamın 'ikramiye' olarak sunulması kabul edilemez."

​‘SADECE OCAK AYI TRAFİK CEZASI İKRAMİYENİN İKİ KATI’

​Hükümetin kaynak yetersizliği iddialarına karşılık somut bir kıyaslama yapan Sarıca, çarpıcı veriler paylaştı:

​"Tüm emekli kardeşlerimize birer maaş ikramiye verdiğimizde tutacak rakam sadece 390 milyar TL'dir. Oysa sadece Ocak ayında kesilen cezalar 801 milyar TL ile bu rakamın iki katından bile fazladır! 'Kaynak yok' bahanesi gerçeği yansıtmamaktadır. Bu ülkede emeklinin refahını artıracak kaynak da vardır, imkân da vardır."

​‘EN BÜYÜK İTİBAR EMEKLİYE HAKKINI VERMEKTİR’

​Düzenlemenin tüm dar gelirlileri kapsaması gerektiğini belirten Sarıca, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

​"Emekli bayram ikramiyesi her bayram için en az bir maaş tutarında olmalıdır. Bu düzenleme yalnızca emeklilerimizi değil; engelli maaşı alan vatandaşlarımızı, dul ve yetimlerimizi, şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi de kapsamalıdır. Bu bir lütuf değil, yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş insanlarımızın en doğal hakkıdır. En büyük itibar, emekliye hakkını teslim etmektir."​