Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO) ile Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirme toplantısı, sektördeki belirsizlikleri ortadan kaldıracak kararlara sahne oldu. Toplantıya; ALESO Başkanı Ali İhsan Özdemir, yönetim kurulu üyeleri ve Güzellik Salonu Sektörü Temsilcisi Gülden Hatunoğlu katılarak sahadaki gerçekleri masaya yatırdı.

​SEKTÖRÜN KANAYAN YARASI: YETKİ KARMAŞASI VE HAKSIZ REKABET

​Toplantıda söz alan sektör temsilcisi Gülden Hatunoğlu, kurallara harfiyen uyan esnafın yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekti. Hatunoğlu, “Uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesi, yetki sınırlarının netleştirilmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi şarttır” dedi. Özellikle bazı işletmelerin tıbbi müdahale sınırlarını aşmasının hem halk sağlığını hem de dürüst esnafın itibarını tehlikeye attığı vurgulandı.

​NET ÇİZGİ: KOZMETİK UYGULAMA VE TIBBİ MÜDAHALE AYRIMI

​Toplantının en kritik çıktılarından biri, yasal sınırların kesin bir dille tanımlanması oldu. Buna göre; güzellik salonlarında yalnızca mevzuata uygun kozmetik uygulamalar yapılabilecek. Tıbbi müdahale niteliği taşıyan her türlü işlem ise sadece yetkili sağlık kuruluşlarında ve hekim sorumluluğunda gerçekleştirilebilecek.

​DENETİMLERDE YENİ DÖNEM: CEZALANDIRMA DEĞİL, REHBERLİK

​ALESO Başkanı Ali İhsan Özdemir, denetim süreçlerine dair esnafa nefes aldıracak bir yaklaşım sergiledi. Özdemir, şu ifadeleri kullandı: ​“Esnafımız bu şehrin alın teridir. Kurallara uygun çalışan hiçbir üyemizin mağdur olmasına müsaade etmeyiz. Denetim süreçleri bir cezalandırma anlayışıyla değil; rehberlik, bilgilendirme ve sektörü güçlendirme anlayışıyla yürütülmelidir. Biz her zaman esnafımızın yanındayız.”

​STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ VE EYLEM PLANI

​Toplantı sonucunda iki kurum arasında sağlanan mutabakatla, sektörün geleceğini şekillendirecek somut adımlar şu şekilde planlandı: ​Sektör için düzenli eğitim ve bilgilendirme kampanyaları başlatılacak. ​Uygulamada yaşanan tereddütler için bir danışmanlık mekanizması kurulacak. ​Denetimler, esnafın bilinçlenmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi için bir araç olarak kullanılacak. ​Oda ve Sağlık Müdürlüğü, esnaf mağduriyetlerini önlemek adına sürekli temas halinde kalacak. ​​Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası, bu hamlesiyle emeğiyle kazanan ve kurallara riayet eden kaliteli esnafın yanında olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ali İhsan Özdemir, Gülden Hatunoğlu ve Oda yönetiminin bu girişimi, Alanya güzellik sektörünün hem yasal hem de etik bir zemine oturması için bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.