‘TÜM YASAL SÜREÇLERİ TAMAMLADIM YİNE DE BORÇ GELDİ’

​Yaşadığı mağduriyeti detaylarıyla anlatan Sedat Erkek, 2019 yılında şahıs firması adına aldığı yetki belgesini, 2022 yılında firmasını kapatıp limited şirkete dönüştürdüğünde usulüne uygun şekilde yenilediğini belirtti. Erkek, süreci şu sözlerle özetledi: ​"2022 yılında şahıs firmamı kapatıp limited şirketimi açtım. Yeni şirketim için ticaret odası kaydı, aktivite belgesi ve kroki dahil tüm evraklarımı İl Ticaret Müdürlüğü’ne sundum. Bakanlık belgelerimi onayladı ve bana yeni yetki belgemi verdi. Normal şartlarda 2019’daki eski belgemin hükmü kalmamıştı ve sistemden düşmesi gerekiyordu. Ancak 2026 yılına gelmemize rağmen, kapatılan o eski firmanın kaydı Bakanlık sisteminde hâlâ 'aktif' görünüyor."

‘BİR YILDA İKİ KEZ 40 BİN TL HARÇ İSTENİYOR’

​2026 yılı başında yeni yasayla yürürlüğe giren yıllık 40 bin TL’lik harcı faal olan şirketi için ödediğini belirten Sedat Erkek, kısa süre sonra ikinci bir ödeme emriyle karşılaştığını ifade etti: ​"Şubat ayında bir tebligat daha geldi. Kapattığım eski şahıs firması için de 40 binTL ödemem gerektiği söyleniyor. Vergi dairesine gidip itiraz ettim, 'Bizim işimiz değil, Ticaret Bakanlığı ile çözün' dediler. İl Ticaret Müdürlüğü’nü aradım, 'Yapacak bir şey yok, bu parayı kesinlikle ödeyeceksiniz, sonra kaydı kapatırız' yanıtını aldım. Kapatılmış, faaliyeti olmayan bir firmanın parasını neden ikinci kez ödüyoruz?"

​‘ALANYA’DA 500’DEN FAZLA ESNAF AYNI DURUMDA’

​Mağduriyetin sadece şahsıyla sınırlı olmadığını, Alanya genelinde büyük bir infial yaşandığını vurgulayan Erkek, yetkililere şu çağrıda bulundu: ​"Sadece Alanya’da benim durumumda olan 500’den fazla kayıtlı firma var. Şu ana kadar 200 kişiye tebligat ulaştığı diğerlerininse yolda olduğu konuşuluyor. Esnaf zaten bitmiş durumda, piyasada nakit dönmüyor, insanlar nasıl geçineceğini bilmiyor. Devletin kendi kurumları arasındaki iletişim kopukluğunun bedelini biz neden cebimizden ödüyoruz? Bu haksızlığa bir çözüm getirilmesini, mükerrer kayıtların sistemden ivedilikle silinmesini talep ediyoruz."

