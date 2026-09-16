Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası’nın eylül ayı faiz kararı belli oldu. 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizine ilişkin karar kamuoyuyla paylaşıldı.

İlk bilgilere göre Fed, federal fonlama faizinin hedef aralığını 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 seviyesine çıkardı. Karar öncesinde hedef faiz aralığı yüzde 3,50-3,75 seviyesinde bulunuyordu.

2023’TEN BU YANA İLK FAİZ ARTIŞI

Fed’in aldığı kararla birlikte ABD’de para politikasında önemli bir değişikliğe gidildi. Banka, 2023 yılından bu yana ilk kez faiz artırımına yöneldi.

Toplantı öncesinde piyasalarda da 25 baz puanlık artış beklentisi ağırlık kazanmıştı. Çeşitli piyasa göstergelerinde faiz artışı ihtimalinin yüzde 90’ın üzerine çıktığı görülüyordu.

FAİZ YÜZDE 3,75-4,00 ARALIĞINA ÇIKTI

Kararın ardından Fed’in politika faizi hedef aralığı yüzde 3,75 ile yüzde 4,00 arasına yükseldi.

Para politikası kararlarının dolar, altın, tahvil piyasaları ve küresel borsalar başta olmak üzere çok sayıda yatırım aracı üzerinde etkili olması nedeniyle Fed’in açıklamaları yakından takip ediliyor.

GÖZLER FED’İN MESAJLARINDA

Faiz kararının ardından piyasaların odağında Fed’in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin vereceği mesajlar bulunuyor.

Özellikle enflasyon görünümü, ekonomik büyüme ve iş gücü piyasasındaki gelişmelerin bundan sonraki faiz kararlarının şekillenmesinde belirleyici olması bekleniyor.

Fed’in yılın kalan bölümünde atacağı adımlar da küresel piyasalar açısından yakından izlenecek.