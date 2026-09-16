UEFA

Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde yarın Fransız temsilcisi Marsilya'yı konuk edecek Beşiktaş'ta, peş peşe yaşanan sakatlıklar teknik heyeti zorluyor. Karşılaşma öncesi takımın iki önemli ismi sağlık sorunları nedeniyle risk altında.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yaptığı açıklamaya göre, tendon ağrıları bulunan Leandro Trossard yarınki kritik mücadelede forma giyemeyecek. Trossard'ın eksikliğinin ardından takıma bir kötü haber de kaptandan geldi. Gazeteci Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilere göre, Orkun Kökçü'nün ayak parmağında çatlak tespit edildi.

ORKUN KÖKÇÜ MARSİLYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcunun sahaya çıkıp çıkamayacağı henüz kesinleşmedi. Fedakarlık yaparak iğne tedavisiyle oynama ihtimali masada tutulan deneyimli oyuncu için son kararı sağlık heyeti verecek. Yarın maç öncesinde yapılacak detaylı kontrollerin ardından Orkun Kökçü'nün maç kadrosundaki durumu netlik kazanacak.