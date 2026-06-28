Göçük Mahallesi sakinleri tarafından CİMER üzerinden yapılan başvuruda, mahallede haftanın 3-4 günü yaklaşık 10 saate varan, diğer günlerde ise 3-4 saat süren elektrik kesintileri yaşandığı öne sürüldü. Mahalle halkı, yaşanan kesintilerin özellikle tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirtti.

"Seralarımız Sulanamıyor"

Başvuruda, mahallenin temel geçim kaynağının sera üreticiliği ve hayvancılık olduğu ifade edilerek, sulama sistemlerinin elektrikle çalışması nedeniyle uzun süreli kesintilerin üretimi sekteye uğrattığı dile getirildi.

Vatandaşlar, elektrik kesintileri yüzünden sulama yapılamadığını, bu nedenle üretimde ciddi kayıplar yaşandığını savundu.

"Beyaz Eşyalar ve Motorlar Zarar Görüyor"

Mahalle sakinleri, sık sık yaşanan kesintiler nedeniyle evlerdeki beyaz eşyaların, sondaj pompalarının ve elektrik motorlarının arızalandığını da öne sürdü.

Başvuruda ayrıca küçük çocukların karanlıktan korktuğu, gençlerin ise yaşanan sorunlar nedeniyle köyden ayrılmak zorunda kaldığı iddialarına da yer verildi.

"Ortaçağa Geri Döndük" Tepkisi

Elektrik kesintilerinin artık dayanılmaz hale geldiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden kalıcı çözüm talep ederek, "Bizleri bu mağduriyetten kurtarın. Köylünün sabrı tükenmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Göçük Mahallesi sakinlerinin iddialarına ilişkin ilgili elektrik dağıtım şirketinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.