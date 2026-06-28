Mahalle sakinlerinin iddiasına göre olay iki gün önce başladı. Apartmanın balkonunda yakılan elbiseler ve çeşitli eşyalar nedeniyle zaman zaman yoğun duman yükselirken, alevlerin gece ve gündüz saatlerinde devam ettiği öne sürüldü.

Kıvılcımlar Alt Katlara Sıçradı İddiası

Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde balkondan yükselen alevler ve yoğun duman dikkat çekerken, yanan kıyafet ve diğer eşyaların parçalarının alt katlardaki balkonlara düştüğü iddia edildi. Çevre sakinleri, olası bir yangının tüm apartmanı etkileyebileceğini belirterek büyük endişe yaşadıklarını dile getirdi.

Komşular Tedirgin

Apartmanda yaşayan bazı yabancı uyruklu komşuların da durumdan rahatsız olduğu ve yaşananların bir an önce son bulmasını istediği öğrenildi. Mahalle sakinleri, iki gündür devam ettiğini öne sürdükleri olay nedeniyle can ve mal güvenliklerinden endişe duyduklarını ifade etti.

Yetkililere Müdahale Çağrısı

Çevrede yaşayan vatandaşlar, olası bir facianın yaşanmaması için emniyet ve ilgili kurumların duruma müdahale etmesini talep etti. Özellikle balkonlardan sıçrayan kıvılcımların sıcak hava koşullarında ciddi bir yangın riski oluşturduğunu belirten mahalle sakinleri, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.