Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcıları ve teknik ekibin geçtiğimiz günlerde Kestel Mahallesi'nde gerçekleştirdiği saha incelemesi ve Mahalle Muhtarlığını ziyaretinde dile getirilen talepler, kısa sürede karşılık buldu. Kestel Mahalle Muhtarı Hüsnü Uyar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Özçelik, bölgede detaylı incelemelerde bulunarak yol yapım planlamasını yerinde değerlendirmişti.

1 TEMMUZ’DA İLK KAZMA VURULUYOR

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda çalışmalar, 1 Temmuz'da başlayacak. Bu kapsamda 45 günde tamamlanacak asfalt çalışması, ulaşımın aksamaması amacıyla 3 etap halinde gerçekleştirilecek. Çalışmanın ilk etabında Kestel Kavşağı ile Kestel Muhtarlığı önü arasındaki bölümde yapılacak. İkinci etapta Kestel Muhtarlığı önü ile Kestel Kavşağı bağlantısı tamamlanırken, üçüncü ve son etapta ise Kestel Muhtarlığı önü ile Cezaevi Kavşağı arasındaki güzergâh yenilenecek.

MODERN VE KONFORLU HALE GETİRİLECEK

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çalışma süresince sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri isterken, geçici trafik düzenlemeleri nedeniyle vatandaşların anlayış ve desteği için teşekkür edildi. Daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlanması amacıyla yürütülecek asfalt çalışmaları planlanan sürenin sonunda tamamlanarak, yol modern ve güvenli haliyle yeniden hizmete açılacak.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN