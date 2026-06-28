AKKUŞ, özellikle turizm sezonunun yoğun olduğu dönemde gerçekleştirilen kesintilerin vatandaşlar, esnaf ve üreticiler açısından ciddi mağduriyet oluşturduğunu savunarak, bakım çalışmalarının gece saatlerinde yapılmasının daha uygun olacağını dile getirdi. Akkuş, “Bugün sabah saat 10.00'dan itibaren "bakım ve onarım çalışması" gerekçesiyle elektrik kesintisi uygulanmış, yapılan açıklamada elektriğin saat 16.00'ya kadar verilemeyeceği belirtilmiştir. Buradan soruyoruz; Ey CLK Akdeniz Elektrik yetkilileri! Ey iktidar yetkilileri Yaz mevsiminin en sıcak günlerinde, turizm sezonunun ortasında, esnafın en yoğun olduğu saatlerde yapılan bu çalışma kimin yararınadır? Bu bakım ve onarım çalışmaları neden gece saatlerinde yapılarak vatandaşın ve esnafın mağduriyeti önlenmiyor? Elektriğe bağlı tıbbi cihaz kullanan hastalar, sıcakta evlerinde yaşam mücadelesi veren yaşlılarımız, üretim yapan işletmelerimiz ve siftah peşindeki esnafımız düşünülmüyor mu? Hizmet üretmek, vatandaşı mağdur etmek değildir. Planlama; vatandaşın, esnafın ve üreticinin hayatını kolaylaştırmak için yapılmalıdır. Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanlığı olarak yetkilileri daha duyarlı olmaya, bakım ve onarım çalışmalarını vatandaşın mağduriyetini en aza indirecek şekilde planlamaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi