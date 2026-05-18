İstanbul 7. İdari Dava Dairesi, Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı başlattığı hukuki süreçte kararını açıkladı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin daha önce davanın reddi yönünde verdiği karara yapılan istinaf başvurusu da üst mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Mahkeme metninde, ilk derece mahkemesinin verdiği kararın usul ve hukuka tamamen uygun olduğu aktarıldı. İstinaf dilekçesi üzerinden öne sürülen iddiaların, mevcut hükmün kaldırılmasını gerektirecek yeterlilikte bulunmadığı vurgulandı. İlgili değerlendirmelerin ardından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca başvurunun geri çevrildiği bildirildi.

BUNDAN SONRAKİ HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi'nin oy birliğiyle aldığı bu ret kararı, yargı sürecinin kesin olarak bittiği anlamına gelmiyor. Tarafların, mahkeme kararının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 günlük yasal süre içerisinde Danıştay'a temyiz yoluna gitme hakkı bulunuyor. Avukatların bu yola başvurması durumunda, diploma davasına ilişkin nihai karar Danıştay tarafından verilecek.