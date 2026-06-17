Teksas eyaletine bağlı Laredo kentinde salı gecesi saat 22.00 sularında küçük bir uçak Loop 20 otoyoluna düştü. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere savrulan hava aracı kısa sürede alev alırken, o sırada yoldan geçen sürücüler kazazedelerin yardımına koştu.

Laredo Polis Departmanı yetkilisi Jose Baeza'nın aktardığına göre, kaza sonrası otoyol her iki yönde trafiğe kapatıldı. Baeza, karayolunda seyir halinde olan sivil araçlardaki vatandaşlarda herhangi bir yaralanma tespit edilmediğini bildirdi.

GÖRGÜ TANIKLARI MÜDAHALE ETTİ

Olay anında bölgeden geçen Zayra Garza, uçağın alevler içinde kaldığını ve çevredekilerin kokpit camını kırmak için seferber olduğunu belirtti. Garza'nın ifadelerine göre, kapının açılmasıyla birlikte üç genç ve pilot olduğu değerlendirilen bir kişi dışarı çıkmayı başardı. Ayrıca, içeride baygın olduğu düşünülen bir başka yolcunun da kurtarılmaya çalışıldığı aktarıldı.

SİVİL MÜDAHALE FACİAYI ÖNLEDİ Mİ?

Kazanın hemen ardından acil servis ekipleri bölgeye ulaşmadan önce sivil vatandaşların inisiyatif alarak alev alan uçağa müdahale etmesi, olası can kayıplarının önüne geçti. Otoyolda seyreden araç sürücülerinin patlama riskine rağmen gösterdiği bu refleks, acil durumlardaki ilk müdahalenin önemini ortaya koydu. Yetkililerin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.