İnsansı Türk robotlar geliyor!

‘AKIN Robotics’ adı altında seri ürerime başlayan fabrikada üretilecek insansı robotlar; hastanelerde yardımcı eleman, alışveriş merkezlerinde tezgahtar, fuarlarda stant görevlisi, cafelerde garson ve büro elemanı olarak kullanılabilecek.



Yüzde 100 yerli

Bilgisayar yazılım firması Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, yüzde 100 yerli ‘Akıncı’ ve ‘Ada’ isimleri altında insansı robotlar ürettiklerini belirterek şunları söyledi: Bugüne kadar farklı şekillerde hizmet veren 16 çeşit robot ürettik. Bu robotların çoğunu kamuoyuyla paylaştık. Hatta ürettiğimiz robotlar arasında insanlara hizmet verenler de oldu. Cadde Meram Cafe ve Robotik Uygulama Merkezinde Türkiye’nin ilk insansı robotlarını çalıştırdık. Bu robotlarımız kafemizde garsonluk yaptı. Fuarlarda broşür dağıttı ve çeşitli gösteriler sundu. Resmi açılışını 4 Kasım’da yapacağımız fabrikamız seri üretim bandıyla dünyada ilk özelliğini taşıyor. Yeni robotumuz programlandığı taktirde özellikle hastanelerde su ve yemek getirip götürme, hastaların ilaç saatlerini hatırlatarak hizmet verme, hasta ile diyalog kurma, hastanın ses iletişimi ile bilgisayar kullanabilmesini sağlama, görevlerini yapabilecek. Bir nevi hastaya arkadaşlık edecek. Programlandığı taktirde güvenlik görevlisi olarak da çalışabilecek.