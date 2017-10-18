Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106991
ALTIN
151.498
DOLAR
3.6719
STERLİN
4.8354
EURO
4.3166
Twitter'da akışınız video reklamlarla dolacak!
Twitter'da akışınız video reklamlarla dolacak!
İnsansı Türk robotlar geliyor!
İnsansı Türk robotlar geliyor!
Çarpışan yıldızlar altın gümüş saçıyor
Çarpışan yıldızlar altın gümüş saçıyor
banner468

İnsansı Türk robotlar geliyor!

Konya’da, 2 yıl önce temeli atılan Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası üretime başladı

İnsansı Türk robotlar geliyor!

Konya’da, 2 yıl önce temeli atılan Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası üretime başladı

18 Ekim 2017 Çarşamba 07:29
İnsansı Türk robotlar geliyor!
banner404

AKIN Robotics’ adı altında seri ürerime başlayan fabrikada üretilecek insansı robotlar; hastanelerde yardımcı eleman, alışveriş merkezlerinde tezgahtar, fuarlarda stant görevlisi, cafelerde garson ve büro elemanı olarak kullanılabilecek.   
 
Yüzde 100 yerli 
Bilgisayar yazılım firması Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, yüzde 100 yerli ‘Akıncı’ ve ‘Ada’ isimleri altında insansı robotlar ürettiklerini belirterek şunları söyledi: Bugüne kadar farklı şekillerde hizmet veren 16 çeşit robot ürettik. Bu robotların çoğunu kamuoyuyla paylaştık. Hatta ürettiğimiz robotlar arasında insanlara hizmet verenler de oldu. Cadde Meram Cafe ve Robotik Uygulama Merkezinde Türkiye’nin ilk insansı robotlarını çalıştırdık. Bu robotlarımız kafemizde garsonluk yaptı. Fuarlarda broşür dağıttı ve çeşitli gösteriler sundu. Resmi açılışını 4 Kasım’da yapacağımız fabrikamız seri üretim bandıyla dünyada ilk özelliğini taşıyor. Yeni robotumuz programlandığı taktirde özellikle hastanelerde su ve yemek getirip götürme, hastaların ilaç saatlerini hatırlatarak hizmet verme, hasta ile diyalog kurma, hastanın ses iletişimi ile bilgisayar kullanabilmesini sağlama, görevlerini yapabilecek. Bir nevi hastaya arkadaşlık edecek. Programlandığı taktirde güvenlik görevlisi olarak da çalışabilecek. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Akın RoboticsKonya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Twitter'da akışınız video reklamlarla dolacak!
Twitter'da akışınız video reklamlarla dolacak!
Çarpışan yıldızlar altın gümüş saçıyor
Çarpışan yıldızlar altın gümüş saçıyor
Facebook, WhatsApp'tan sonra o uygulamayı satın aldı
Facebook, WhatsApp'tan sonra o uygulamayı satın aldı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim