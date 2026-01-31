Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartı limitlerine yönelik gece yarısı operasyonu, Alanya'daki vatandaşlar ve esnaf dahil tüm Türkiye'de endişe yarattı. Ekonomi yönetiminin tüketimi kısmak adına attığı adımları analiz eden ünlü Ekonomist İris Cibre, kamuoyunda tartışılan "kullanılmayan limitlerin düşürülmesi" konusunun buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu savundu. Cibre'ye göre asıl ekonomik deprem, gelir beyanı zorunluluğunun devreye girmesiyle yaşanacak.

LİMİTLERİN TIRPANLANMASI PİYASAYI ETKİLEMEZ

Merkez Bankası verilerine işaret eden Cibre, kullanılmayan limitlerin düşürülmesinin sanıldığı kadar büyük bir etki yaratmayacağını öne sürdü. Mevcut durumda orta gelir grubunun limitinin yüzde 26'sını, üst gelir grubunun yüzde 23'ünü, alt gelir grubunun ise yalnızca yüzde 18'ini kullandığını belirten ekonomist, limitler yarı yarıya düşürülse bile vatandaşın harcama kapasitesinin teorik olarak devam edeceğini vurguladı. Ancak asıl tehlikenin detaylarda gizli olduğu ortaya çıktı.

ASIL KIYAMET GELİR BEYANINDA KOPACAK

Düzenlemenin en can alıcı noktasının "belgelenebilir gelirin 4 katı" kuralının sıkı şekilde uygulanması olacağını belirten Cibre, "Asıl kıyamet, belge ile gelir beyanı sonrası kopacak" diyerek piyasayı bekleyen 5 büyük tehlikeyi sıraladı. Özellikle Alanya gibi turizm ve hizmet sektöründe maaşların asgari ücret üzerinden gösterildiği bölgelerde, çalışanların gerçek gelirlerini belgeleyemeyecekleri için kart limitlerinin dibe çakılacağı öngörülüyor.

BORCU BORÇLA KAPATANLAR DUVARA TOSLAYACAK

Cibre'nin analizine göre, kart borcunu başka bir borçla döndüren ve "takla attıran" kesim, limitlerin düşmesiyle birlikte finansal bir çıkmaza girecek. Yasal takip oranlarında patlama yaşanabileceği uyarısı yapılırken, internet alışverişlerinde ve mobilya-beyaz eşya gibi yüksek tutarlı harcamalarda sert düşüşler bekleniyor. En büyük mağduriyeti ise gıda harcamasını bile kredi kartıyla öteleyerek yapan emeklilerin yaşayacağı belirtiliyor.

2027 YILINDA YENİ YAPILANDIRMA ŞART OLACAK

Nakit kullanımının azaltılmaya çalışıldığı, yeni banknot basılmadığı bir dönemde kartların da kilitlenmesinin büyük bir kaosa yol açacağını savunan Cibre, tarih vererek uyardı. Bugün yürürlükte olan yapılandırmanın yetersiz kalacağını belirten ekonomist, "1 Ocak 2027'de, yeterli gelir beyan edemeyenlerin limitleri bir anda düştüğünde, tekrar yapılandırmaya ihtiyaç olacak" ifadelerini kullandı.