Alanya kırsalında yürekleri ağza getiren feci bir trafik kazası meydana geldi. Asmaca Yolu güzergahında, Ardıç Evliyası mevkiinde seyir halinde olan bir otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıktı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, şarampole yönelerek uçuruma yuvarlandı.

ZAMANA KARŞI NEFES KESEN MÜCADELE

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölge adeta alarm durumuna geçti. Olay yerine hızla jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın yuvarlandığı noktanın son derece sarp ve kayalık bir yapıya sahip olması kurtarma çalışmalarını güçleştirirken, ekiplerin araç içinde sıkışan yaralılara ulaşmak için zorlu bir mücadele verdiği öğrenildi. Bölgedeki kurtarma operasyonu tüm hızıyla devam ediyor.