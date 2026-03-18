Ortadoğu'da ABD, İsrail ve İran üçgeninde tırmanan şiddetli gerilim, küresel enerji piyasalarını sarsarken, olası zam dalgası Türkiye'nin gündemine oturdu. Özellikle yaklaşan turizm sezonu öncesi enerji tüketiminin zirveye çıkacağı Alanya'daki işletmelerin ve vatandaşların yakından takip ettiği süreçte, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan NTV canlı yayınında çarpıcı uyarılar geldi. Milyonlarca abonenin merakla beklediği elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin resmi değerlendirme tarihi duyuruldu.

ARZ KRİZİ YAŞANACAK MI?

Küresel piyasalar savaşın gölgesinde adeta bir ateş çemberinden geçerken, Türkiye'nin enerjide kesinti yaşayıp yaşamayacağı kilit sorulardan biriydi. Türkiye'nin ithalat altyapısındaki çeşitliliğe dikkat çeken Bakan Bayraktar, panik havasına gerek olmadığını vurguladı. Toplam ham petrol tedarikinin yaklaşık yüzde 10'luk kısmının Irak ve Suudi Arabistan'dan sağlandığını belirten Bayraktar, doğal gaz akışında Hürmüz Boğazı'na bağımlılık bulunmadığının altını çizdi. Katar'dan yüksek hacimli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı yapılmadığı için o koridordaki krizin Türkiye'yi vurmadığı, arz güvenliği konusunda ülkeye hiçbir kriz yaşatılmadığı ve yaşatılmayacağı açıklandı.

PİYASALARDA DEPREM ETKİSİ VE DİZEL ALARMI

Sıcak çatışmalar spot gaz fiyatlarını anında yukarı çekerken, petrol piyasalarındaki dengeler de altüst oldu. Talebin giderek arttığı bir döneme girildiğine işaret eden Bayraktar, savaş bugün bile sona erse piyasalardaki sarsıntının hemen dinmeyeceğini belirtti. Normalleşme sürecinin en az bir veya iki ayı bulabileceği gerçeği masaya yatırıldı. Körfez bölgesindeki depolama tanklarının tamamen dolduğu gözlemlenirken; benzin cephesinde riskin düşük olduğu ancak dizel tarafında kar marjlarının ciddi oranda fırladığı uyarısı yapıldı.

MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ O TARİH

Sıcakların artmasıyla soğutma giderlerinin katlanacağı Alanya başta olmak üzere, tüm yurtta vatandaşın cebini yakından ilgilendiren "Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?" sorusu nihayet yanıt buluyor. Küresel çapta artan enerji maliyetlerini ve piyasa şoklarını mercek altına aldıklarını belirten Bakan Bayraktar, beklenen fiyatlandırma politikası için kritik tarihi verdi. Milyonların kilitlendiği yeni elektrik ve doğal gaz tarifesi değerlendirmesi 1 Nisan tarihinde masaya yatırılacak.