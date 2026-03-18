Türkiye bankacılık sektörü, rekabet dengelerini temelden sarsacak dev bir adımla çalkalanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kritik kararla birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), yepyeni bir katılım bankasının sektöre girişine yeşil ışık yaktı. Turizm ve gayrimenkul yatırımlarıyla öne çıkan Alanya ekonomisinde de yankı uyandıran ve yatırımcıların radarına giren bu sıcak gelişmeyle, tam 13 milyar 200 milyon lira başlangıç sermayesine sahip Fuzul Katılım Bankası A.Ş. resmen kuruldu. Alanya'daki ticari aktörlerin de alternatif finansman ve kredi arayışları kapsamında yakından takip ettiği yeni hamle, katılım esaslı finansman pazarında kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.

DEV SERMAYELİ ORTAKLIK YAPISI

Kuruluş haberiyle tüm dikkatleri üzerine çeken bankanın ardındaki kilit isimler ve güçlü kurumlar da netleşti. Yayımlanan resmi karara göre, dev finansal yapının kurucu ortakları Fuzul Holding A.Ş. ile grubun inşaat sektöründeki lokomotifi Fuzul Yapı Gayrimenkul ve İnşaat A.Ş. oldu. Bireysel kurucular arasında ise iş dünyasının yakından tanıdığı Mahmut Akbal, Eyüp Akbal ve Zeki Akbal yer alıyor. Kurumun 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde geçirdiği titiz incelemeler sonucunda, bu dev pazara girmek için gereken tüm ağır yasal şartları eksiksiz şekilde yerine getirdiği tescillendi.

ONAY ÇIKTI SIRA FAALİYETTE

Finans arenasında büyük ses getiren 13 milyar 200 milyon liralık bu girişimin yasal temelleri, BDDK'nın 12 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirdiği kritik zirvede atıldı. Ortaklık yapısının şeffaflığı ve yüksek finansal gücü resmen onaylanan Fuzul Katılım Bankası için artık saatler işlemeye başladı. Sektörde rekabeti zirveye taşıması beklenen yeni oyuncunun, kuruluş vizesini cebine koymasının hemen ardından faaliyete geçebilmek için zorunlu olan son "faaliyet izni" sürecini de başlattığı öğrenildi. Yönetim kadrosunun şekillenmesi ve operasyonel altyapının hızla tamamlanmasıyla birlikte, yeni kurumun ulusal çapta ve Alanya gibi finansal döngünün yoğun olduğu yerel merkezlerde piyasaya sunacağı etki merakla bekleniyor.